River reveló cómo será la venta de cerveza en el Monumental para el duelo de invictos frente a Tigre

Desde el club aclararon que no se trata de una venta generalizada sino que estará limitada a sectores de platea y espacios VIP, quedando excluidas las tribunas populares.

River explicó que solicitó autorización al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para esta experiencia piloto “extremadamente controlada”, con trazabilidad total y alineada a estándares internacionales.

cerveza-river

El expendio se realizará únicamente en sectores habilitados: Palcos 360, espacios de hospitalidad y los denominados Espacios Quilmes ubicados en las tribunas San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori, todos con capacidad limitada y control permanente de accesos.

En cuanto a la modalidad de compra, en los palcos solo podrá adquirir cerveza el administrador del espacio, de acuerdo con la cantidad de butacas asignadas, mientras que en los sectores de hospitality se permitirá una venta adicional in situ, siempre controlada mediante una aplicación que verifica topes y edad.

La cerveza adquirida deberá consumirse exclusivamente dentro del sector correspondiente y no podrá trasladarse a otras zonas del estadio.

La probable formación de River para jugar con Tigre

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña; Vera, Moreno; Galván, Quintero; Colidio y Salas serían los once titulares dispuestos por Marcelo Gallardo para el duelo de invictos de este sábado ante Tigre.

El encuentro se iniciará a las 20 y ambos equipos buscarán seguir sumando después de un arranque con dos victorias y un empate.

El Pity Martínez vuelve al Monumental

Otro condimento del duelo ante Tigre será el regreso del Pity Martínez al Monumental donde se espera que le realicen un homenaje antes del encuentro.

“Ojalá pueda lograr en Tigre aunque sea el 5% de lo que gané en River. La verdad que tengo un cariño muy grande y un amor hacia el hincha de River que lo llevo adentro mío. Va a ser un partido especial, pero estoy defendiendo la camiseta de Tigre", asumió el mendocino en la previa del encuentro.