Chau contraseñas: por qué las passkeys están cambiando la seguridad digital

La gestión de nuestra identidad digital se vuelve invisible; ya no es necesario recurrir a gestores de contraseñas ni anotar códigos en papeles, ya que el dispositivo actúa como una llave maestra física e intransferible que solo responde ante su dueño legítimo.

A diferencia de los métodos tradicionales, las llaves digitales son resistentes al phishing. Un atacante no puede robarte una clave que no existe en formato de texto.

La ciberseguridad moderna se basa en una clave privada que nunca sale de tu teléfono y una pública que se comparte con el sitio web. Esto garantiza que, incluso si una empresa sufre un ataque informático, tu identidad digital permanezca a salvo, ya que los delincuentes no encontrarán ninguna contraseña para sustraer de sus bases de datos.

Cómo configurar tu identidad digital sin usar claves

Activar este sistema es el paso más inteligente que cualquier internauta puede dar hoy para proteger su vida privada. La mayoría de los servicios globales ya permiten migrar las cuentas antiguas hacia este formato.

Al fortalecer nuestra identidad digital, no solo ganamos en tranquilidad, sino también en velocidad: el acceso a redes sociales o cuentas bancarias se vuelve instantáneo. La ciberseguridad del futuro no es una carga para el usuario, sino una aliada silenciosa que permite navegar con total confianza.

El eslabón más débil de la seguridad siempre ha sido la memoria humana. Al eliminar la obligación de recordar claves, la tecnología nos devuelve la libertad de operar en un entorno digital mucho más hostil, pero con herramientas de defensa finalmente infalibles.