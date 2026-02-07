Mezclar albahaca con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En la búsqueda constante de alternativas ecológicas y económicas, ha resurgido con fuerza un remedio que combina lo mejor de la botánica con la química básica de casa. La mezcla de albahaca y bicarbonato se ha convertido en el aliado indispensable, aunque muchos no entiendan bien para qué sirve.
La albahaca es reconocida mundialmente por sus aceites esenciales como el eugenol, que posee potentes efectos antibacterianos y antiinflamatorios. Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un agente neutralizador de PH y un exfoliante suave.
Por qué se recomienda la mezcla de albahaca con bicarbonato de sodio
Al realizar esta mezcla, se potencian las virtudes de ambos ingredientes, creando un producto versátil que puede brindarte beneficios en múltiples sentidos.
Para el cuidado cutáneo, la mezcla de estos elementos ayuda a combatir el acné de forma eficiente. Mientras que el bicarbonato limpia profundamente los poros y elimina el exceso de grasa, la albahaca actúa desinfectando la zona y reduciendo el enrojecimiento.
Se recomienda usarla como una pasta ligera dos veces por semana para revitalizar el rostro y recuperar el brillo natural de la dermis. Pero eso no es todo.
Si eres amante de las plantas, esta mezcla es tu mejor defensora. Aplicar una solución diluida de bicarbonato con extracto de albahaca ayuda a prevenir la aparición de hongos como el oídio.
Además, esta mezcla funciona como un repelente orgánico contra pulgones y otras plagas, permitiendo que tu huerto crezca de manera saludable y libre.
Como puedes ver, el hecho de integrar esta mezcla a tu rutina diaria no solo es una decisión inteligente para tu bolsillo, sino también para el planeta. De esta manera, se demuestra que la ciencia básica y la naturaleza siempre tienen la solución.
Cómo mezclar albahaca y bicarbonato para cuidar a tus plantas
- Ingredientes: 1 litro de agua, 1 puñado de hojas de albahaca frescas, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio (puedes añadir unas gotas de jabón potásico o aceite vegetal para mejorar la adherencia).
- Preparación: licuar la albahaca con el agua, colar bien para retirar sólidos y añadir el bicarbonato de sodio. Agitar hasta disolver.
- Aplicación: rociar sobre las plantas (hojas y tallos) con un pulverizador una vez a la semana, especialmente a última hora de la tarde o temprano en la mañana para evitar quemaduras por el sol.
- Beneficios: ayuda a combatir hongos (oídio) y repelente de plagas como pulgones y ácaros.