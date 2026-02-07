Mezclar albahaca con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Para el cuidado cutáneo, la mezcla de estos elementos ayuda a combatir el acné de forma eficiente. Mientras que el bicarbonato limpia profundamente los poros y elimina el exceso de grasa, la albahaca actúa desinfectando la zona y reduciendo el enrojecimiento.

Se recomienda usarla como una pasta ligera dos veces por semana para revitalizar el rostro y recuperar el brillo natural de la dermis. Pero eso no es todo.

Si eres amante de las plantas, esta mezcla es tu mejor defensora. Aplicar una solución diluida de bicarbonato con extracto de albahaca ayuda a prevenir la aparición de hongos como el oídio.

oídio planta.jpg Esta mezcla también puede servir para eliminar el oídio de las plantas.

Además, esta mezcla funciona como un repelente orgánico contra pulgones y otras plagas, permitiendo que tu huerto crezca de manera saludable y libre.

Como puedes ver, el hecho de integrar esta mezcla a tu rutina diaria no solo es una decisión inteligente para tu bolsillo, sino también para el planeta. De esta manera, se demuestra que la ciencia básica y la naturaleza siempre tienen la solución.

Cómo mezclar albahaca y bicarbonato para cuidar a tus plantas