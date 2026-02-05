Mezclar carbón con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Esta poderosa dupla ha ganado popularidad en redes sociales y blogs de estilo de vida sostenible debido a su versatilidad. Mientras el bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino capaz de neutralizar ácidos, el carbón atrapa toxinas e impurezas.

piel exfoliante Con esta sencilla mezcla, puedes hacer un exfoliante natural.

Por qué recomiendan mezclar carbón con bicarbonato y para qué sirve

Si tienes problemas de olores persistentes en el refrigerador, el zapatero o zonas con humedad, esta mezcla es imbatible. Sucede que, cuando combinas ambos elementos en un recipiente abierto, el bicarbonato neutraliza los olores ácidos en el aire, mientras que el carbón actúa como un filtro físico que absorbe.