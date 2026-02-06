FADEP buscará ante Estudiantes de San Luis llegar a la final por el ascenso al Federal A

El ganador de esta llave clasificará a la final definitiva por el ascenso al Federal A, donde enfrentará al vencedor de la serie patagónica entre La Amistad de Cipolletti y Boxing de Río Gallegos. Ese partido decisivo se jugará en cancha neutral y definirá al equipo que subirá a la tercera categoría del fútbol argentino.

FADEP FADEP buscará superar a Estudiantes de San Luis y quedarse con la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

FADEP está a dos partidos de jugar la final para ascender al Federal A

FADEP saldrá a buscar el triunfo que lo meta en el partido definitorio por el ascenso al Federal A, final que jugó en el 2021 donde perdió ante Independiente de Chivilcoy, en La Pampa.

Detalles del partido:

Probables formaciones:

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estudiantes de San Luis: Marcos Ibrahim; Valentino Caro, Juan Rosales, Brayam Sosa y Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa; Marcelo González, Juan Amieva y Bautista Astudillo. DT: Fabio Giménez.

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Fernando Rekers.

Hora: 18.