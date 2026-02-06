Inicio Ovación Fútbol FADEP
Torneo Regional Amateur

FADEP buscará ante Estudiantes de San Luis llegar a la final por el ascenso al Federal A

FADEP se enfrentará ante Estudiantes de San Luis, este sábado desde las 18 por la revancha de la final de la Región Cuyo del Regional Amateur. En San Luis empataron sin goles

Omar Romero
FADEP buscará ante Estudiantes de San Luis quedarse con la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

FADEP jugará este sábado desde las 18 la segunda final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur ante Estudiantes de San Luis. El encuentro de disputará en Russell. El partido de podrá presenciar por Youtube, por los canales Capitán 10 y San Luis Streaming.

El partido será dirigido por el cordobés Fernando Rekers.

Matias Persia
Matías Persia es uno de los delanteros que tendrá FADEP para jugar ante Estudiantes de San Luis.

FADEP y Estudiantes de San Luis empataron en San Luis

En el partido de ida que se disputó en San Luis no se sacaron diferencias e igualaron sin goles. Ahora en la revancha Fundación Amigos por el Deporte buscará ganar para adjudicarse la Región Cuyo; en el caso de empate en los noventa minutos, la serie se definirá por penales.

El ganador de esta llave clasificará a la final definitiva por el ascenso al Federal A, donde enfrentará al vencedor de la serie patagónica entre La Amistad de Cipolletti y Boxing de Río Gallegos. Ese partido decisivo se jugará en cancha neutral y definirá al equipo que subirá a la tercera categoría del fútbol argentino.

FADEP
FADEP buscará superar a Estudiantes de San Luis y quedarse con la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur.

FADEP está a dos partidos de jugar la final para ascender al Federal A

FADEP saldrá a buscar el triunfo que lo meta en el partido definitorio por el ascenso al Federal A, final que jugó en el 2021 donde perdió ante Independiente de Chivilcoy, en La Pampa.

Detalles del partido:

Probables formaciones:

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estudiantes de San Luis: Marcos Ibrahim; Valentino Caro, Juan Rosales, Brayam Sosa y Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa; Marcelo González, Juan Amieva y Bautista Astudillo. DT: Fabio Giménez.

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Fernando Rekers.

Hora: 18.

