Alexis Matteo tras la gran victoria del Deportivo Maipú: "Destaco el carácter y el juego del equipo"

"Me gustó el carácter para reponerse tan rápidamente a un comienzo no bueno y cómo se hicieron cargo de la situación sabiendo que había que ganar porque no habíamos sumado de visitantes, si no sumás en tu casa se hace dificil. Destaco el carácter y el juego del equipo porque me parece que por muchos momentos superó al rival", sintetizó el DT.

Luego fue consultado acerca de qué les dijo a sus dirigidos en el entretiempo, ya que en Atlético de Rafaela fue expulsado Juan Capurro a los 40' del primer tiempo por agresión. "Les dije que manejen la ansiedad, que tener un jugador de más a veces te confunde, hacés cosas que no corresponden, entonces lo abordamos desde ese lado, estar tranquilos para que las decisiones que tomemos sean las mejores", cerró.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Por la 3ra fecha Deportivo Maipú visitará a San Martín de Tucumán. El encuentro se disputará el próximo domingo 1 de marzo a las 19.