Primera Nacional

Alexis Matteo tras la gran victoria del Deportivo Maipú: "Destaco el carácter y el juego del equipo"

El DT del Deportivo Maipú, Alexis Matteo valoró el temple de su equipo para remontar el resultado y vencer a Atlético de Rafaela, de local

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Alexis Matteo destacó el triunfo del Deportivo Maipú ante Rafaela.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El entrenador del Deportivo Maipú, Alexis Matteo valoró la entrega de su equipo este sábado para remontar el resultado y vencer a Atlético de Rafaela por 2 a 1, de local, por la 2da fecha de la Primera Nacional. Fue el primer triunfo del año del Cruzado.

"Es importante, más allá del triunfo que siempre es bueno, la producción del equipo, cómo se repuso de ese accidente al principio a los 3 minutos, así que saco muchas cosas positivas", comenzó diciendo el DT del Cruzado en una noche donde el club estrenó las nuevas luminarias y obras en la Fortaleza. Es que el equipo maipucino comenzó perdiendo y después se terminó imponiendo con los goles de Juan Pablo Gobetto y el Chelo Eggel.

Alexis Matteo se quedó conforme tras el triunfo del Cruzado en la Fortaleza.

"Desde el momento que se quedó con un jugador de más el equipo fue inteligente, no se apuró a tomar decisiones, encontró la ventaja numérica en cualquier lugar de la cancha y eso hizo que generara tantas situaciones de gol", añadió.

"Me gustó el carácter para reponerse tan rápidamente a un comienzo no bueno y cómo se hicieron cargo de la situación sabiendo que había que ganar porque no habíamos sumado de visitantes, si no sumás en tu casa se hace dificil. Destaco el carácter y el juego del equipo porque me parece que por muchos momentos superó al rival", sintetizó el DT.

Luego fue consultado acerca de qué les dijo a sus dirigidos en el entretiempo, ya que en Atlético de Rafaela fue expulsado Juan Capurro a los 40' del primer tiempo por agresión. "Les dije que manejen la ansiedad, que tener un jugador de más a veces te confunde, hacés cosas que no corresponden, entonces lo abordamos desde ese lado, estar tranquilos para que las decisiones que tomemos sean las mejores", cerró.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Por la 3ra fecha Deportivo Maipú visitará a San Martín de Tucumán. El encuentro se disputará el próximo domingo 1 de marzo a las 19.

