River tiene un examen difícil frente a Vélez en Liniers: hora, TV y formaciones

Marcos Acuña no concentró en River

Marcos Acuña no jugará en River por segundo partido consecutivo, ya que no tuvo en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar. Según trascendió, el motivo de su baja se debe a un cuadro de gripe que lo afectó a principios de semana y el cuerpo técnico millonario optó por no arriesgarlo.

Además en el Millo volvió a concentrar Sebastián Driussi tras la lesión y sería suplente.

Mientras que el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular.

Si bien entre semana venció a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, en el Apertura el conjunto que dirige Marcelo Gallardo viene de dos caídas consecutivas ante Tigre y Argentinos Juniors.

El elenco de Liniers viene de empatar 1-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela y igue liderando la Zona A con once unidades.

Las probables formaciones de Vélez y River:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.