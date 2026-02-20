Deportivo Maipú: Alexis Matteo hizo su análisis del presente del equipo

Deportivo Maipú no ha tenido un buen arranque de 2026 y Alexis Matteo, su entrenador, analizó el presente del equipo en diálogo con Ovación.
El Cruzado cayó ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina, en Caseros, y cayó de visitante ante Agropecuario, en su debut en la Primera Nacional.
Alexis Matteo arrancó diciendo: "Estamos con muchas ganas de jugar con Atlético Rafaela. Venimos de dos caídas y la última con Agropecuario nos dio mucha bronca, porque no hicimos un mal partido y se nos escapó por detalles. Entendemos que lo perdimos nosotros, pero ahora hay que dar vuelta la página y arrancar con el pie derecho de locales".
Con respecto a los puntos positivos del partido con Agropecuario, afirmó: "Vimos un equipo protagonista, y tuvimos el control del partido en el primer tiempo. Tenemos que mejorar en el rendimiento y hay que estar concentrados los 90'".
El entrenador del Deportivo Maipú analizó al plantel que se formó para esta temporada 2026: "Tenemos jugadores muy jóvenes y otros que tienen experiencia. El objetivo es sostener lo que hicimos el año pasado para afrontar esta nueva temporada. Queremos ser un equipo protagonista ya sea jugando de local o de visitante".
Por la 2da fecha de de la Zona B de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú jugará este sábado desde las 20 con Atlético Rafaela, en el renovado estadio Omar Higinio Sperdutti.
Será el debut de local para el Cruzado en esta temporada.