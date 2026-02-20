Deportivo Maipú: Alexis Matteo hizo su análisis del presente del equipo

Con respecto a los puntos positivos del partido con Agropecuario, afirmó: "Vimos un equipo protagonista, y tuvimos el control del partido en el primer tiempo. Tenemos que mejorar en el rendimiento y hay que estar concentrados los 90'".

El entrenador del Deportivo Maipú analizó al plantel que se formó para esta temporada 2026: "Tenemos jugadores muy jóvenes y otros que tienen experiencia. El objetivo es sostener lo que hicimos el año pasado para afrontar esta nueva temporada. Queremos ser un equipo protagonista ya sea jugando de local o de visitante".

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Por la 2da fecha de de la Zona B de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú jugará este sábado desde las 20 con Atlético Rafaela, en el renovado estadio Omar Higinio Sperdutti.

Será el debut de local para el Cruzado en esta temporada.