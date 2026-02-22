Fabrizio Sartori, el goleador que encontró en Independiente Rivadavia su lugar en el mundo

- Bueno Fabri, que Arce se tome el tiempo que quiera para recuperarse bien, ¿no?

- No, esperemos que vuelva pronto porque el equipo lo necesita y yo creo que dentro de poco ya va a estar compitiendo porque se está poniendo bien.

independiente rivadavia 1 El festejo de Sartori y sus compañeros en el Gargantini. Foto: Cristian Lozano/UNO

- En lo personal, ¿qué sensaciones te quedan? ¿Se puede haber tomado una especie de revancha por ahí del palo en Avellaneda, por decirlo de alguna manera?

- Sí, toda la semana tuve en la cabeza esa jugada del año pasado contra Independiente y la semana pasada también, que fue en el travesaño, en la última, así que sabía que hoy iba a entrar, y estoy muy contento.

- Respecto a la derrota contra Belgrano, ¿hubo revancha rápida otra vez con la gente a favor en condición local? Me imagino que eso genera más confianza y más ánimo a ustedes de volver a encontrar su juego.

- Sí, siempre que se juega de local jugamos con un plus extra porque cuando se nos puso cuesta arriba el partido la gente no paró de cantar y de alentar y eso a uno también lo ayuda a ir para adelante, así que en gran parte también son partícipes del resultado.

Embed - DOBLETE DE SARTORI Y VICTORIA DE LA LEPRA MENDOCINA | Ind. Rivadavia 3-2 Independiente | RESUMEN

- Ahora se viene una serie importante, Racing, River, equipos grandes, ¿cómo llegan a esos partido? Me imagino que de la mejor manera, porque si antes del torneo hablábamos de tener 15 puntos de 18 más el partido de Copa Argentina, que más se puede pedir, ¿no?

- Sí, creo que el grupo se caracteriza un poco por eso de siempre tratar de ir para adelante, de ganar a pesar de los rivales, pero como vos decís, ahora se vienen partidos muy importantes y creo que desde lo anímico llegamos de la mejor manera y futbolísticamente también porque hoy con la muestra de carácter que tuvimos creo que vamos a andar bien.

- Es una muestra de carácter de equipo candidato, por no decir la palabra por las dudas.

- Sí, pero yo creo que tampoco hay que confundirse porque el fútbol argentino en sí es muy difícil y después quedan los play-offs que son partido a partido, pero bueno, primero tenemos que clasificar, meternos entre los ocho y después hablaremos de eso.

Embed - Fabrizio Sartori fue figura de Independiente Rivadavia ante el Rojo

Fabrizio Sartori pasó de una Lepra a otra y encontró su lugar en el mundo

Aunque se formó en Newell's y toda su familia está en Rosario, bien puede decirse que Fabrizio Sartori encontró en Mendoza y en Independiente Rivadavia su lugar en el mundo.

"Cuando llegué en el 2024 sabía de alguna manera u otra que este club me iba a dar un lugar, me iba a ayudar a crecer porque más que nada no lo encontraba en ningún lado y de a poquito obviamente me costó, pero estoy encontrando mi lugar en el mundo, en el grupo que tenemos que también es muy lindo y hace que todo sea más fácil, con la gente que todo el tiempo me muestra cariño también", expresó el delantero.