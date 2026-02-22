Inicio Sociedad planta
Cuál es la temperatura ambiente perfecta para tu planta de potus

En esta ocasión te cuento cuántos grados centígrados, calor y temperatura ambiente necesita una planta de potus para crecer sana

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Qué temepratura necesita el potus para crecer sano y bello. 

Para cuidar una planta de interior como el potus, siempre hay que tener en cuenta cuatro factores: la temperatura, el riego, la luz solar y la fertilidad del suelo. Hoy te cuento cuál es la mejor temperatura para el potus y qué necesita para crecer sano y fuerte.

esquejes de potus
Con los cuidados correctos, el potus puede vivir muchos meses.

¿Cuál es la mejor temperatura para tu planta de potus?

Para prosperar y crecer frondoso, tu potus necesita una cierta temperatura. Al tratarse de una planta tropical, el calor y la humedad son puntos claves en su desarrollo, pero no por eso hay que llenarlos de sol y agua.

La zona de confort del potus es en ambientes interiores que se mantienen entre los 17 °C y 25°C. A esta temperatura, la planta comienza a dar brotes y hojas nuevas, sanos y de un color vibrante.

temepratura potus
La temperatura y la humedad son esenciales para las plantas.

Cuando hace mucho calor y la temperatura ambiente supera los 30°C, la planta transpira mucho más y pierde agua más rápido. Sus hojas se empiezan a ver tristes o caídas. Esta es una señal de que necesita un espacio más fresco y húmedo.

En cuanto al frío, una temperatura inferior a los 10°C puede matar a tu planta. No le gustan las heladas ni los vientos frescos. Una temperatura inferior puede detener el crecimiento de la planta y poner las hojas marrones.

Características y cuidados de la planta de potus

La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior muy bonita, de un color verde intenso, con pequeñas manchas blancas y hojas en forma de corazón.

Esta planta proviene de ciertas selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia. Se caracteriza por tener largos tallos o esquejes que trepan como enredadera y, en condiciones climáticas óptimas, pueden llegar a medir más de 20 metros.

Las raíces del potus son aéreas y sus nuevos brotes nacen de sus hojas, por eso es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes. Solo basta con colocar un esqueje con nudos en un frasco con agua y esperar.

Para cuidar y mantener siempre hermosa una planta de potus en casa, solo basta con tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos. Todos ellos van acompañados de una temperatura ambiental óptima.

planta de potus
Cuidar una planta de potus es bastante simple.

  • En cuanto a la luz, la planta de potus prefiere ambientes cerrados con luz natural indirecta o filtrada por una cortina. El sol directo puede quemar las hojas.
  • No le gustan los suelos encharcados o con mucha agua; prefiere un riego moderado cuando la tierra está seca. Mucha agua pudre las raíces. Además, la planta de potus tiene que tener un sustrato de tierra con un buen drenaje.
  • El potus, y todas las plantas en general, necesitan de una tierra fértil y rica en nutrientes. Cambia la maceta y la tierra de la planta en los meses de primavera y añade fertilizantes naturales de arroz, café, banana o cáscaras de huevo.

