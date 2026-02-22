Cuál es la temperatura ambiente perfecta para tu planta de potus

¿Cuál es la mejor temperatura para tu planta de potus?
Para prosperar y crecer frondoso, tu potus necesita una cierta temperatura. Al tratarse de una planta tropical, el calor y la humedad son puntos claves en su desarrollo, pero no por eso hay que llenarlos de sol y agua.
La zona de confort del potus es en ambientes interiores que se mantienen entre los 17 °C y 25°C. A esta temperatura, la planta comienza a dar brotes y hojas nuevas, sanos y de un color vibrante.
Cuando hace mucho calor y la temperatura ambiente supera los 30°C, la planta transpira mucho más y pierde agua más rápido. Sus hojas se empiezan a ver tristes o caídas. Esta es una señal de que necesita un espacio más fresco y húmedo.
En cuanto al frío, una temperatura inferior a los 10°C puede matar a tu planta. No le gustan las heladas ni los vientos frescos. Una temperatura inferior puede detener el crecimiento de la planta y poner las hojas marrones.
Características y cuidados de la planta de potus
La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior muy bonita, de un color verde intenso, con pequeñas manchas blancas y hojas en forma de corazón.
Esta planta proviene de ciertas selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia. Se caracteriza por tener largos tallos o esquejes que trepan como enredadera y, en condiciones climáticas óptimas, pueden llegar a medir más de 20 metros.
Las raíces del potus son aéreas y sus nuevos brotes nacen de sus hojas, por eso es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes. Solo basta con colocar un esqueje con nudos en un frasco con agua y esperar.
Para cuidar y mantener siempre hermosa una planta de potus en casa, solo basta con tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos. Todos ellos van acompañados de una temperatura ambiental óptima.
- En cuanto a la luz, la planta de potus prefiere ambientes cerrados con luz natural indirecta o filtrada por una cortina. El sol directo puede quemar las hojas.
- No le gustan los suelos encharcados o con mucha agua; prefiere un riego moderado cuando la tierra está seca. Mucha agua pudre las raíces. Además, la planta de potus tiene que tener un sustrato de tierra con un buen drenaje.
- El potus, y todas las plantas en general, necesitan de una tierra fértil y rica en nutrientes. Cambia la maceta y la tierra de la planta en los meses de primavera y añade fertilizantes naturales de arroz, café, banana o cáscaras de huevo.