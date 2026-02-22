Cuál es la temperatura ambiente perfecta para tu planta de potus

temepratura potus La temperatura y la humedad son esenciales para las plantas.

Cuando hace mucho calor y la temperatura ambiente supera los 30°C, la planta transpira mucho más y pierde agua más rápido. Sus hojas se empiezan a ver tristes o caídas. Esta es una señal de que necesita un espacio más fresco y húmedo.

En cuanto al frío, una temperatura inferior a los 10°C puede matar a tu planta. No le gustan las heladas ni los vientos frescos. Una temperatura inferior puede detener el crecimiento de la planta y poner las hojas marrones.

Características y cuidados de la planta de potus

La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior muy bonita, de un color verde intenso, con pequeñas manchas blancas y hojas en forma de corazón.

Esta planta proviene de ciertas selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia. Se caracteriza por tener largos tallos o esquejes que trepan como enredadera y, en condiciones climáticas óptimas, pueden llegar a medir más de 20 metros.

Las raíces del potus son aéreas y sus nuevos brotes nacen de sus hojas, por eso es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes. Solo basta con colocar un esqueje con nudos en un frasco con agua y esperar.

Para cuidar y mantener siempre hermosa una planta de potus en casa, solo basta con tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos. Todos ellos van acompañados de una temperatura ambiental óptima.

planta de potus Cuidar una planta de potus es bastante simple.