Cómo cuidar una planta Monstera en otoño para que sus hojas luzcan verdes y fuertes

planta monstera deliciosa La Monstera deliciosa es una planta que se destaca por la rareza de sus hojas.

Además, el riego también será vital en otoño. Uno de los errores más comunes al cambiar de estación es mantener la frecuencia de hidratación del verano. Con el descenso de las temperaturas, el metabolismo de la planta se ralentiza y el sustrato tarda más tiempo en secarse. La regla de oro pasará por mojar únicamente cuando el sustrato esté seco al tacto (probablemente cada 10 o 12 días).

A pesar del frío, la Monstera sigue siendo una planta tropical que demanda humedad. Al prender el calefactor o la estufa, el aire del hogar tiende a secarse, lo que puede provocar que las puntas de las hojas se vuelvan marrones. Por lo tanto, la sugerencia pasa por pulverizar el follaje con agua tibia de forma regular para recrear su microclima natural.

planta monstera Conocida también como Costilla de Adán, esta planta necesita cuidados específicos en otoño.

Finalmente, dado que es una planta de crecimiento vigoroso, el otoño es una buena época para revisar sus tutores o guías. Al reducirse el ritmo de crecimiento, podemos asegurar sus tallos con cuidado sin interrumpir un brote explosivo. De esta forma, la Monstera se mantendrá radiante hasta la primavera.