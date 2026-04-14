Cómo cuidar una planta Monstera en otoño para que sus hojas luzcan verdes y fuertes

Una planta de interior que destaca por sus hojas extravagantes es la Monstera deliciosa. Sin embargo, su belleza puede quedar relegada en otoño, salvo que pongamos en práctica cuidados de jardinería específicos para realizar durante esta época del año.
Jardinería: cómo cuidar una planta Monstera deliciosa en otoño
Conocida también como Costilla de Adán, esta planta se ha consolidado como la protagonista indiscutida del interiorismo. Sus imponentes hojas con fenestraciones naturales no solo aportan una estética escultural, sino que también actúan como purificadores de aire. Sin embargo, con la llegada del otoño, requiere ciertos ajustes en su rutina para mantener su vigor y ese brillo característico que la hace destacar en livings y dormitorios.
Por ejemplo, una de las claves en su cuidado será la adaptación lumínica ante la escasez de sol propia de esta época del año. A medida que los días se acortan y la intensidad de la luz disminuye, es fundamental revisar la ubicación de nuestra planta. En este sentido, se recomienda colocar la maceta cerca de la ventana para que capte la mayor cantidad de claridad posible.
Además, el riego también será vital en otoño. Uno de los errores más comunes al cambiar de estación es mantener la frecuencia de hidratación del verano. Con el descenso de las temperaturas, el metabolismo de la planta se ralentiza y el sustrato tarda más tiempo en secarse. La regla de oro pasará por mojar únicamente cuando el sustrato esté seco al tacto (probablemente cada 10 o 12 días).
A pesar del frío, la Monstera sigue siendo una planta tropical que demanda humedad. Al prender el calefactor o la estufa, el aire del hogar tiende a secarse, lo que puede provocar que las puntas de las hojas se vuelvan marrones. Por lo tanto, la sugerencia pasa por pulverizar el follaje con agua tibia de forma regular para recrear su microclima natural.
Finalmente, dado que es una planta de crecimiento vigoroso, el otoño es una buena época para revisar sus tutores o guías. Al reducirse el ritmo de crecimiento, podemos asegurar sus tallos con cuidado sin interrumpir un brote explosivo. De esta forma, la Monstera se mantendrá radiante hasta la primavera.