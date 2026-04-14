Hojas rotas y quebradas en tu planta de potus: cuáles son las causas

Cuida tu potus: consejos para mantener sana a tu planta

Saber cuidar una planta requiere de previos conocimientos sobre ella. Las plantas decoran nuestros ambientes, pero también los llenan de vida y aire puro.

El potus nació y se originó en selvas tropicales asiáticas, por eso se lleva tan bien con la humedad y los climas más bien cálidos. Con el paso del tiempo se fue exportando a diferentes partes del mundo, donde se domesticó como planta de interior y donde crece de manera mucho más controlada y pequeña que en su hábitat natural.

potus No basta con poner una maceta con un potus y esperar a que subsista sin ayuda.

El potus necesita de un sustrato o tierra fértil, llena de nutrientes y donde sus raíces puedan crecer cómodas. Sumado a ello, la tierra de tu planta tiene que estar húmeda, no mojada, y es importante que tenga un excelente drenaje para que no se ahogue.

El potus prefiere la luz solar filtrada por una cortina y en horarios seguros, como la mañana o el atardecer. El sol directo y fuerte sobre las hojas puede quemar y lastimar la planta.

En cuanto al agua, la planta de potus requiere de riego frecuente, pero en cantidades breves. Ahora que llega el frío, hay que disminuir el riego y controlar la presencia de plagas.

¿Por qué la planta de potus tiene las hojas rotas?

Que se quiebren o se "rajen" las hojas del potus es un problema más común de lo que parece y, por lo general, no tiene que ver con una enfermedad grave, sino con factores ambientales o mecánicos que alteran a la planta en general.

hoja rota Cuando el aire está muy seco (por calefacción, aire acondicionado o simplemente clima seco), la hoja nueva que está por salir se queda "pegada" en la vaina del tallo.

Normalmente, este problema en las hojas es causado por la falta de humedad ambiental, algo muy común en climas más bien áridos.

La solución a este problema es proporcionar humedad a la hoja de forma manual, con un rociador y un poco de agua Acompaña la humedad con una buena limpieza de las hojas.

En otras ocasiones, las hojas del potus se rompen por un trauma físico. Cuando la planta roza con zonas de paso, las mascotas la muerden o el potus intenta trepar y no puede; es posible que sus hojas se partan por la mitad.