Ni petunias ni margaritas: la planta de flores irresistibles que llena de color el jardín

Las plantas con flores son una de las mejores formas de dar vida a terrazas y jardines. Muchas especies se adaptan perfectamente al cultivo en maceta, ofreciendo color durante gran parte del año con cuidados simples. Aunque las petunias y las margaritas suelen ser las opciones más elegidas, existen alternativas igual de vistosas y aún más versátiles.
Una de las más destacadas es la zinnia (Zinnia elegans), una planta anual que se caracteriza por sus flores vibrantes y su gran variedad de colores. Puede encontrarse en tonos rojos, rosados, amarillos, naranjas e incluso blancos, con pétalos que forman estructuras llamativas y muy decorativas. Su aspecto alegre y su capacidad para florecer de forma abundante la convierten en una favorita para quienes buscan impacto visual sin demasiadas complicaciones.
Cuidados de la planta
Cultivar zinnias es una excelente decisión si quieres un jardín colorido con poco esfuerzo. Son plantas resistentes, toleran bien el calor y florecen durante largos períodos, desde la primavera hasta el otoño. Además, atraen mariposas y polinizadores, lo que ayuda a crear un entorno más vivo y saludable.
En cuanto a sus cuidados, las zinnias prefieren ubicaciones con pleno sol y suelos bien drenados. No requieren riegos excesivos, es mejor regarlas cuando la tierra esté seca al tacto para evitar el exceso de humedad. También, es recomendable retirar las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.
La zinia es una especie anual, lo que significa que hay que replantarla cada año. Cuando las flores de esta planta se marchitan y se secan, toma algunas florecillas para obtener sus semillas. Puedes guardarlas y plantarlas la próxima primavera.
Fáciles de cultivar, vistosas y muy agradecidas, las zinnias son una alternativa ideal para quienes quieren salir de lo clásico y apostar por una explosión de color diferente en su jardín o balcón.