Ni petunias ni margaritas: la planta de flores irresistibles que llena de color el jardín

En cuanto a sus cuidados, las zinnias prefieren ubicaciones con pleno sol y suelos bien drenados. No requieren riegos excesivos, es mejor regarlas cuando la tierra esté seca al tacto para evitar el exceso de humedad. También, es recomendable retirar las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.

flores de zinnia Esta planta se debe cultivar en un sitio del jardín con pleno sol.

La zinia es una especie anual, lo que significa que hay que replantarla cada año. Cuando las flores de esta planta se marchitan y se secan, toma algunas florecillas para obtener sus semillas. Puedes guardarlas y plantarlas la próxima primavera.

Fáciles de cultivar, vistosas y muy agradecidas, las zinnias son una alternativa ideal para quienes quieren salir de lo clásico y apostar por una explosión de color diferente en su jardín o balcón.