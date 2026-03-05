En Mendoza, Estanislao Bachrach les enseñó a cientos de empresarios cómo liderar un cambio

Exposición de Estanislao Bachrach ante el público del foro. Foto Nicolás Ríos. Estanislao Bachrach, experto en neurociencias que disertó en el panel del Banco Macro durante el 7mo Foro de Inversiones y Negocios.

La ecuación parece sencilla, pero hay que aprender a ponerla en práctica: “Con los pensamientos podés cambiar las neuronas y cuando el cerebro cambia, cambiás vos”.

En ello puede estar la llave para lograr el gran cambio que una empresa, un club o hasta una familia necesita.

Cómo usar la mente para liderar un cambio

El Banco Macro entendió que en momentos de reformas y sacudones como los que atraviesa la Argentina, las empresas – y quienes las lideran- tienen que estar predispuestas al cambio. De ahí la convocatoria a Bachrach, quien enseña, desde la biología, cómo la forma de pensar las cosas que suceden, es decir, la actitud, va modificando los resultados.

“Miren a sus empresas”, les dijo el experto, que ha dado clases en Harvard y es Master en Coaching Deportivo de Alto Rendimiento. El cambio positivo – el deseado- se compone de cuatro elementos que tiene que tener todo líder al pararse frente a su equipo:

La expectativa : introducir en su gente y en uno mismo -en concreto- qué es lo que se quiere cambiar y setear las expectativas del grupo.

: introducir en su gente y en uno mismo -en concreto- qué es lo que se quiere cambiar y setear las expectativas del grupo. Las experiencias , tanto pasadas como presentes: eliminar los traumas de vivencias anteriores, que pueden llevar al rechazo a lo nuevo; y la repetición de los procesos nuevos, hasta generar un hábito.

, tanto pasadas como presentes: eliminar los traumas de vivencias anteriores, que pueden llevar al rechazo a lo nuevo; y la repetición de los procesos nuevos, hasta generar un hábito. La densidad de atención positiva : si quiero que alguien cambie, cuando más despierto la atención del otro sobre lo que quiero cambiar, el cerebro más se enfoca en ello.

: si quiero que alguien cambie, cuando más despierto la atención del otro sobre lo que quiero cambiar, el cerebro más se enfoca en ello. Y el poder de vetar: la capacidad que tenemos todos los seres humanos de dejar de hacer lo que estamos haciendo y reemplazarlo por otra cosa. Para la biología no existe el "no puedo porque yo soy así".

estanislao bachrach foro de inversiones cem El salón estuvo lleno en la disertación de Estanislao Bachrach, convocado por el Banco Macro. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Pensamiento y emoción a la hora de tomar decisiones

Estanislao Bachrach cuenta que está estudiado que “el pensamiento se usa para justificar lo que decidimos, pero en general a decisión pasó por la emoción”.

¿Por qué? “Porque uno siente mucho placer al tener razón, al culpar a otro y al quejarse. No es una cuestión argentina, sino que es universal. Pero cuando uno vive así, esa vida está plenamente marcada por el cerebro, que prefiere siempre tener razón a ser feliz”.

Entonces, concluye el biólogo, cuando una persona cambia su forma de pensar, cambia la electricidad del cerebro.

“Las personas somos energía y eso se transmite: la energía del jefe, del líder o del entrenador impactan realmente. Así, cuando su estilo tiene que ver más con el optimismo e involucra a la gente, en el equipo se generan un montón de hormonas que hacen que esas personas tengan ganas de involucrarse”.

Estanislao Bachrach durante su exposición en el foro. Foto Nicolás Ríos. Mente y cuerpo son una unidad, dijo Estanislao Bachrach en una charla para empresarios durante el Foro de Inversiones y Negocios.

Para la biología molecular, la energía se contagia y está probado que “cambia lo que circula por la sangre”.

Técnicas para sentirse y trabajar mejor

Estanislao Bachrach recomendó a los empresarios, que lo escucharon en el Foro de Inversiones y Negocios, organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y el Ministerio de Producción de Mendoza, enfrentar las preocupaciones, las emociones poco plcenteras y la tensión corporal con técnicas milenariamente probadas:

Meditación

Autoregulación

Relajación

Cómo proponer el cambio ante un equipo de trabajo

"Si uno impone un cambio, va a generar resistencia", expresó Bachrach. Una alternativa es "informar"; otra es "involucrar al equipo"; y otra es "pedir opinión y dejar que los equipos propogan".

Ninguna de las formas de encarar el cambio está mal, dice el biólogo, pero todas presentan un desafío, dado que es "normal" que la gente se resista. De hecho, tal es el tamaño del desafío, que "solo una de cada tres transformaciones resultan exitosas". Por eso, aconseja Bachrach, es positivo estudiar cómo lo hicieron las empresas que lo lograron.

"La clave del líder está en detectar cuáles son las personas del equipo de trabajo que sí quieren cambiar y poner la energía en ellos, que es posible que contagien al resto", dice el expositor.

banco macro estanislao bachrach Cambio, emociones y toma de decisiones, una charla útil de Estanislao Bachrach para el empresariado mendocino. Foto: Nicolas Rios/Diario UNO

Herramientas para enfrentar el cambio

El conferencista ,invitado por Banco Macro, dejó decenas de recomendaciones ante un auditorio que lo siguió extasiado:

"Cuando la intensidad de la emoción es muy alta, se empiezan a tomar malas decisiones. Si pienso peor, tomo malas decisiones; soy impulsivo y tengo mala memoria".

"Conocer la emoción sirve para pensar mejor. Para la biología la forma de pensar, interpretar, tu actitud, impacta en cómo te sentís”.

"La clave está en practicar el pensamiento en la situación de cambio. Visualizar el cambio y el pensamiento para generar la reacción que quiero es posible y crea un hábito nuevo".

"El mantra sería: creer, querer y practicar. Y la manera de motivar al grupo una vez que el líder está convencido del cambio es reconocer el progreso, el esfuerzo y el proceso del equipo".

Empresarios en el café networking del Banco Macro

Tanto en la previa como en el post de la charla de Estanislao Bachrach, Banco Macro propuso un Café Networking en el segundo piso del hotel Hilton.

Se trató de un espacio novedoso que permanecerá abierto en las dos jornadas del Foro de Inversiones y Negocios para fomentar el intercambio entre clientes y empresarios en general.

En un ambiente distendido, asistentes al Foro pasaron por el Café Networking del Banco Macro para mantener reuniones prepactadas con el fin de establecer alianzas y ampliar su red de contactos comerciales.