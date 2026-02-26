Milei contra pesos pesados de la industria: "Lengua Floja, Chatarrín, Empresaurios y Chorros"

Mientras el holding argentino denunció "competencia desleal" y "dumping" por parte de los proveedores asiáticos, la respuesta de la Casa Rosada fue tajante: "No vamos a pagar más caros los caños". Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, calificó la oferta de Techint como "indefendible", al situarse un 40% por encima de la competencia internacional.

"Gomita" y el negocio de los neumáticos

Otro blanco predilecto del mandatario fue Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fabricante de neumáticos Fate y de la productora de aluminio Aluar, a quien rebautizó como "Gomita". Milei aprovechó el reciente cierre de la planta de Fate y las declaraciones de otros empresarios del sector para arremeter contra el proteccionismo.

precios de neumáticos (11).jpeg Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Javier Milei celebró un posteo del periodista Tomás Díaz Cueto donde se recordaba que industriales del sector admitieron haber trabajado con rentabilidades de hasta el 70% gracias a las barreras a la importación. "Dejaron los dedos marcados a todos los chorros que, poniendo la bandera de la industria nacional, se asocian con empresaurios para robar a los argentinos de bien", disparó el Presidente en su cuenta de X.

El "Principio de Revelación"

Para el jefe de Estado, estas confrontaciones forman parte de lo que denomina el "principio de revelación": situaciones que dejan en evidencia, según su visión, un sistema corrupto donde la "vieja política" apadrinaba a industriales para mantener precios inflados.

El Gobierno ratificó que no habrá marcha atrás con la apertura económica ni con la quita de privilegios arancelarios. "Se terminó el nacionalismo barato que solo sirve para que cuatro o cinco empresarios amigos se llenen los bolsillos a costa de la gente", concluyeron fuentes oficiales, marcando una ruptura definitiva con la histórica élite empresarial que, hasta hace poco, buscaba canales de diálogo con el libertario.