Tras la tensión económica tras el cierre de la fabricante de neumáticos Fate, el expresidente Mauricio Macri lanzó una serie de definiciones que no tardaron en generar una fuerte polémica. Durante una entrevista analizó el impacto del progreso tecnológico en la calidad de vida, comparando la situación de los sectores vulnerables actuales con las monarquías del siglo pasado.
Un polémico Mauricio Macri dijo que "un pobre de hoy vive mejor que un rey de hace cien años"
Mauricio Macri reapareció con definiciones tajantes sobre la pobreza, el cierre de la empresa Fate y su alineamiento ideológico. Habló de Maradona y Riquelme
"Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace cien años", sentenció Macri al intentar explicar cómo el avance del capitalismo y la tecnología han modificado los estándares de consumo. El exmandatario argumentó que el acceso a la conectividad, la información y ciertos servicios básicos representa un salto cualitativo que, a su juicio, a menudo se subestima en el debate público.
Sin embargo, la definición del referente del PRO fue recibida con duras críticas por parte de dirigentes sociales y sectores de la oposición, quienes le recriminaron una "desconexión total con la realidad" de un país que atraviesa niveles críticos de pobreza e indigencia.
El cierre de Fate y el fin del "modelo proteccionista"
Consultado sobre el cierre de la planta de Fate, que dejó a casi un millar de trabajadores en la calle, Macri fue tajante al señalar que se trata de una consecuencia inevitable del fin de un sistema que "no funciona más".
Definió el cierre de Fate como un síntoma de la pérdida de competitividad de las industrias que dependían del proteccionismo estatal.
Macri remarcó que Argentina debe abrazar una apertura económica definitiva para integrarse al mundo.
"Del kirchnerismo no rescato nada", dijo Mauricio Macri
En el plano estrictamente político, Mauricio Macri buscó profundizar su perfil ideológico dentro del espectro de centroderecha. "Soy un liberal", afirmó con contundencia, alejándose de cualquier matiz de gradualismo que pudo haber mostrado en el pasado.
Al ser consultado sobre si existía algún punto positivo o política rescatable de los gobiernos kirchneristas, su respuesta fue rotunda: "No rescato nada". El expresidente acusó a ese sector político de haber destruido la cultura del trabajo y de ser el principal responsable de la degradación institucional del país en las últimas dos décadas.
Con estas declaraciones, Macri no solo reafirma su liderazgo dentro del ala dura de su espacio, sino que también marca la cancha frente al gobierno actual, exigiendo una aceleración en las reformas estructurales de corte liberal.
Las frases polémicas de Mauricio Macri
Mauricio Macri sobre Diego Maradona
Mauricio Macri utilizó a Diego Maradona para trazar un paralelismo con la situación política de Argentina y la necesidad de romper con liderazgos personalistas:
- El "sacrificio" necesario: Recordó que para que su gestión en Boca fuera exitosa, tuvo que enfrentar y desplazar la figura disruptiva de Maradona.
- Liderazgo institucional: Sostuvo que Argentina debe hacer un proceso similar al que él hizo en el club: pasar de un modelo basado en un "caudillo" o un "mesías" a uno basado en el trabajo en equipo y las reglas claras.
Sobre Juan Román Riquelme
Al referirse al actual presidente de Boca, sus críticas fueron directas hacia su forma de conducir el club:
- Gestión personalista: Macri afirmó que Riquelme maneja el club de forma autoritaria, comparando su estilo con el del kirchnerismo.
- Crítica al modelo: Señaló que "lo que está pasando en Boca es doloroso" y que el club ha perdido el rumbo por anteponer los deseos de un ídolo por sobre las necesidades de la institución.
- El fin de la "magia": Insistió en que ser un gran jugador no garantiza ser un buen administrador, y que el éxito del pasado no debería darle "cheque en blanco" para gestionar el presente de forma arbitraria.
Para Macri, tanto Maradona como Riquelme representan un modelo de liderazgo individual que, a su juicio, termina siendo perjudicial para las instituciones cuando no se somete a un sistema de gestión profesional.