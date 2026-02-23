Un polémico Mauricio Macri dijo que "un pobre de hoy vive mejor que un rey de hace cien años"

El cierre de Fate y el fin del "modelo proteccionista"

Consultado sobre el cierre de la planta de Fate, que dejó a casi un millar de trabajadores en la calle, Macri fue tajante al señalar que se trata de una consecuencia inevitable del fin de un sistema que "no funciona más".

Definió el cierre de Fate como un síntoma de la pérdida de competitividad de las industrias que dependían del proteccionismo estatal.

Macri remarcó que Argentina debe abrazar una apertura económica definitiva para integrarse al mundo.

"Del kirchnerismo no rescato nada", dijo Mauricio Macri

En el plano estrictamente político, Mauricio Macri buscó profundizar su perfil ideológico dentro del espectro de centroderecha. "Soy un liberal", afirmó con contundencia, alejándose de cualquier matiz de gradualismo que pudo haber mostrado en el pasado.

Mauricio Macri entrevistado

Al ser consultado sobre si existía algún punto positivo o política rescatable de los gobiernos kirchneristas, su respuesta fue rotunda: "No rescato nada". El expresidente acusó a ese sector político de haber destruido la cultura del trabajo y de ser el principal responsable de la degradación institucional del país en las últimas dos décadas.

Con estas declaraciones, Macri no solo reafirma su liderazgo dentro del ala dura de su espacio, sino que también marca la cancha frente al gobierno actual, exigiendo una aceleración en las reformas estructurales de corte liberal.

Las frases polémicas de Mauricio Macri

Lo de Fate es el síntoma de un modelo que se murió. No podemos seguir sosteniendo industrias que solo viven del aislamiento y de cazar en el zoológico

Yo siempre fui liberal, pero en mi gobierno tuve que gestionar con lo que se podía. Hoy hay una sociedad que pide ese cambio a fondo

Del kirchnerismo no rescato nada, absolutamente nada. Fue una pérdida de tiempo de 20 años

El poder es una jaula de oro. Si no tenés claro para qué estás ahí, te termina devorando

Maradona y su mala relación con Macri en tiempos de Boca.

Mauricio Macri sobre Diego Maradona

Mauricio Macri utilizó a Diego Maradona para trazar un paralelismo con la situación política de Argentina y la necesidad de romper con liderazgos personalistas:

El "sacrificio" necesario : Recordó que para que su gestión en Boca fuera exitosa, tuvo que enfrentar y desplazar la figura disruptiva de Maradona.

: Recordó que para que su gestión en Boca fuera exitosa, tuvo que enfrentar y desplazar la figura disruptiva de Maradona. Liderazgo institucional: Sostuvo que Argentina debe hacer un proceso similar al que él hizo en el club: pasar de un modelo basado en un "caudillo" o un "mesías" a uno basado en el trabajo en equipo y las reglas claras.

Sobre Juan Román Riquelme

Al referirse al actual presidente de Boca, sus críticas fueron directas hacia su forma de conducir el club:

Gestión personalista : Macri afirmó que Riquelme maneja el club de forma autoritaria, comparando su estilo con el del kirchnerismo.

: Macri afirmó que Riquelme maneja el club de forma autoritaria, comparando su estilo con el del kirchnerismo. Crítica al modelo : Señaló que "lo que está pasando en Boca es doloroso" y que el club ha perdido el rumbo por anteponer los deseos de un ídolo por sobre las necesidades de la institución.

: Señaló que "lo que está pasando en Boca es doloroso" y que el club ha perdido el rumbo por anteponer los deseos de un ídolo por sobre las necesidades de la institución. El fin de la "magia": Insistió en que ser un gran jugador no garantiza ser un buen administrador, y que el éxito del pasado no debería darle "cheque en blanco" para gestionar el presente de forma arbitraria.

Para Macri, tanto Maradona como Riquelme representan un modelo de liderazgo individual que, a su juicio, termina siendo perjudicial para las instituciones cuando no se somete a un sistema de gestión profesional.