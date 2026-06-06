Macri une al PRO, que evita la interna y cocina una lista única con Pradines

Fortalecidos y juntos para el próximo paso. Bajo esa premisa del mismísimo Mauricio Macri, el PRO se une en Mendoza y se encamina a sellar una lista única para las elecciones internas del 28 de junio. El presidente seguiría siendo Gabriel Pradines.
Sin Hebe Casado y Omar De Marchi bajo los reflectores, los sectores que vienen de esos liderazgos dejaron las diferencias de lado y acordaron una lista de unidad este sábado por la noche.
El pedido para que esto se concrete llega de mucho más arriba: del PRO Nación, que encabeza el ex presidente de Argentina.
“De esta manera se evita una interna sin sentido que nada tiene que ver con la realidad y la necesidad de la gente”, dijeron desde adentro. Señal de una posible unidad ya hubo hace un par de semanas, cuando Macri visitó Mendoza y reunió a todo el PRO en el Hotel Hilton. Antes, en las elecciones municipales en San Rafael, habían compartido lista junto al cornejismo y La Libertad Avanza.
Unidad en el PRO, un camino guiado por Mauricio Macri
“De esta manera se evita una interna sin sentido que nada tiene que ver con la realidad y la necesidad de la gente”, dijeron desde adentro.
Señal de una posible unidad ya hubo hace un par de semanas, cuando Macri visitó Mendoza y reunió a todo el PRO en el Hotel Hilton.
Antes, en las elecciones municipales en San Rafael, también habían compartido lista –esta vez junto al cornejismo y La Libertad Avanza-.
Gabriel Pradines renueva en el PRO
El guaymallino, que asumió la presidencia del PRO en 2024 en medio de una interna feroz con Hebe Casado y sus allegados –con denuncias de fraude incluidas-, se encamina a seguir siendo el titular del partido amarillo.
Las vicepresidencias también serían de su sector, ese que tiene en el intendente Esteban Allasino a su máximo exponente político y que suele identificarse como “demarchista”, aunque ya sin De Marchi presente.
Lucas Faure, secretario legislativo del Senado, que -con Casado desafiliada del PRO- encabeza las negociaciones de ese sector, se quedaría con la Juventud y cargos en San Rafael.