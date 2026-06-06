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Macri une al PRO, que evita la interna y cocina una lista única con Pradines

El cierre de listas para las elecciones del PRO era este sábado. Con la unidad a punto de cerrarse, se flexibilizaron los tiempos para la oficialización

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Gabriel Pradines se encamina a seguir encabezando el PRO en Mendoza.

Gabriel Pradines se encamina a seguir encabezando el PRO en Mendoza.

Fortalecidos y juntos para el próximo paso. Bajo esa premisa del mismísimo Mauricio Macri, el PRO se une en Mendoza y se encamina a sellar una lista única para las elecciones internas del 28 de junio. El presidente seguiría siendo Gabriel Pradines.

Sin Hebe Casado y Omar De Marchi bajo los reflectores, los sectores que vienen de esos liderazgos dejaron las diferencias de lado y acordaron una lista de unidad este sábado por la noche.

El pedido para que esto se concrete llega de mucho más arriba: del PRO Nación, que encabeza el ex presidente de Argentina.

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“De esta manera se evita una interna sin sentido que nada tiene que ver con la realidad y la necesidad de la gente”, dijeron desde adentro. Señal de una posible unidad ya hubo hace un par de semanas, cuando Macri visitó Mendoza y reunió a todo el PRO en el Hotel Hilton. Antes, en las elecciones municipales en San Rafael, habían compartido lista junto al cornejismo y La Libertad Avanza.

Unidad en el PRO, un camino guiado por Mauricio Macri

“De esta manera se evita una interna sin sentido que nada tiene que ver con la realidad y la necesidad de la gente”, dijeron desde adentro.

Señal de una posible unidad ya hubo hace un par de semanas, cuando Macri visitó Mendoza y reunió a todo el PRO en el Hotel Hilton.

Antes, en las elecciones municipales en San Rafael, también habían compartido lista –esta vez junto al cornejismo y La Libertad Avanza-.

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Lucas Faure, uno de los j&oacute;venes en los que m&aacute;s conf&iacute;a la vicegobernadora Hebe Casado.

Lucas Faure, uno de los jóvenes en los que más confía la vicegobernadora Hebe Casado.

Gabriel Pradines renueva en el PRO

El guaymallino, que asumió la presidencia del PRO en 2024 en medio de una interna feroz con Hebe Casado y sus allegados –con denuncias de fraude incluidas-, se encamina a seguir siendo el titular del partido amarillo.

Las vicepresidencias también serían de su sector, ese que tiene en el intendente Esteban Allasino a su máximo exponente político y que suele identificarse como “demarchista”, aunque ya sin De Marchi presente.

Lucas Faure, secretario legislativo del Senado, que -con Casado desafiliada del PRO- encabeza las negociaciones de ese sector, se quedaría con la Juventud y cargos en San Rafael.

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