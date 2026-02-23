La exministra de Seguridad y actual Senadora del oficialismo, Patricia Bullrich, reafirmó la voluntad del Gobierno nacional de profundizar el rumbo de su gestión a través de un nuevo paquete de medidas legislativas. que se intensificarán en 2026
Patricia Bullrich defendió la agenda de reformas de Milei y apuntó contra la gestión de Fate
Bullrich dijo que avanzarán con cambios estructurales. Vinculó la crisis de la fábrica de neumáticos con problemas en el modelo sindical y productivo
Durante una entrevista televisiva, la funcionaria aseguró que la administración de Javier Milei no cederá en su agenda de transformación, a pesar de los focos de conflicto gremial y empresarial.
Patricia Bullrich sobre las reformas que se vienen
Patricia Bullrich adelantó que el oficialismo mantiene una hoja de ruta clara para lo que resta del período legislativo. "Vamos a intentar una serie de reformas este año", señaló la ministra, haciendo hincapié en la necesidad de consolidar los cambios en materia de seguridad, desregulación económica y modernización del Estado.
La senadora destacó que el respaldo social obtenido en las urnas les otorga la legitimidad necesaria para llevar adelante estas iniciativas, las cuales considera fundamentales para estabilizar la economía y garantizar el orden público.
El caso Fate y la crítica al modelo anterior
Al ser consultada sobre el reciente cierre de la planta de neumáticos Fate, Bullrich evitó calificarlo como un fenómeno sorpresivo. Según su visión, la crisis de la empresa no es una consecuencia de las políticas actuales, sino el resultado de un proceso de deterioro que se extiende por décadas.
"Fate viene cerrando hace 20 años, desde que yo tengo memoria", disparó la ministra. Con esta frase, buscó desresponsabilizar al Gobierno por la pérdida de puestos de trabajo y señaló que el conflicto se debe a un modelo de "extorsión sindical" y falta de inversión que hizo inviable a la industria nacional frente a la competencia internacional.
El enfoque en la seguridad
Durante la entrevista, la exministra también repasó los avances en su área, destacando el despliegue de fuerzas federales en zonas críticas y la aplicación de los protocolos antipiquetes. Reiteró que el objetivo es "liberar a la sociedad de las mafias" y que no habrá marcha atrás en el control de la calle, elemento que considera esencial para atraer inversiones y permitir el desarrollo de las reformas económicas previstas.
