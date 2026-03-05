Miguel Merentiel quiere un aumento de sueldo en Boca: ¿qué respondió Juan Román Riquelme?

Tejera explicó que "Miguel esta demasiado cómodo en Boca" por lo que su "intención no es salir", pero explicó que "ofertas por Merentiel hay todos los períodos de pases". Sin embargo, no detalló qué equipos ni de qué países lo han contactado.

Por su gol contra Lanús en el #TorneoAperturapic.twitter.com/4Tt23Qc8Nr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 5, 2026

Frente a la comodidad del uruguayo en el Xeneize es que también expresó que "prefiere terminar su carrera allí". No obstante, para que esto ocurra, solicitará una actualización salarial que ya han realizado con anterioridad.

"Lo que le he pedido al presidente de Boca, sin tener mucha suerte, es una mejora salarial que esté a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca", manifestó Marcelo Tejera.

Porque Paredes metió este pase y Merentiel definió con la pija para la ventaja parcial de Boca Juniors por 3-0 ante Lanús por el Torneo Apertura de Argentina.

pic.twitter.com/Epy2oAGBDa — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 5, 2026

Para cerrar, dijo: "Riquelme tuvo una adoración por Merentiel porque de los jugadores que el trajo le dio muchas alegrías y también fue un negocio que le salió redondo. En su momento era el jugador adorado, hoy no lo sé en este momento".

Miguel Merentiel - Marcelo Tejera Miguel Merentiel junto a su representante Marcelo Tejera.

Merentiel y su fuerte respaldo a Claudio Úbeda

Luego de vencer a Lanús el entrenador de Boca habló con los medios de comunicación donde fue consultado por el abrazo que recibió de Miguel Merentiel que reflejó el respaldo que tiene el jugador con Claudio Úbeda: "No soy el indicado para decir qué significa. Para mí vale mucho".

"Miguel es alguien extraordinario y divertido, de los que alimenta la risa dentro del vestuario. Mientras el grupo siga fortalecido y pelee cada partido como una final, que es el mensaje que intentamos dar, mejor", reflexionó el entrenador.