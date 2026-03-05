Inicio Ovación Fútbol Miguel Merentiel
Define su futuro

Miguel Merentiel quiere un aumento de sueldo en Boca: ¿qué respondió Juan Román Riquelme?

Boca le ganó a Lanús 3 a 0 en un encuentro pendiente por la séptima fecha en un partido que tuvo como goleador a Miguel Merentiel

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Miguel Merentiel tiene dos pedidos para hacerle a Román.

Miguel Merentiel volvió a ser el goleador que Boca Juniors necesita y frente a Lanús convirtió en dos ocasiones. Aprovechando el buen momento del uruguayo es que su representante manifestó que es hora de expresar las necesidades que tiene el jugador con respecto a su futuro en el Xeneize.

Merentiel, con sus tantos al Granate, llegó a los 53 goles, convirtiéndose en el quinto goleador histórico de Boca en el siglo XXI; por lo que sus solicitudes están al tono de la importancia que tiene dentro del plantel.

Los requisitos de Merentiel para seguir en Boca

El delantero de 30 años tiene en mente dos solicitudes para realizarle a Juan Román Riquelme: por un lado Merentiel desea retirarse en Boca y, por el otro, quiere un aumento de sueldo. Así lo reveló Marcelo Tejera, su representante diálogo con el programa radial uruguayo Minuto 1.

Tejera explicó que "Miguel esta demasiado cómodo en Boca" por lo que su "intención no es salir", pero explicó que "ofertas por Merentiel hay todos los períodos de pases". Sin embargo, no detalló qué equipos ni de qué países lo han contactado.

Frente a la comodidad del uruguayo en el Xeneize es que también expresó que "prefiere terminar su carrera allí". No obstante, para que esto ocurra, solicitará una actualización salarial que ya han realizado con anterioridad.

"Lo que le he pedido al presidente de Boca, sin tener mucha suerte, es una mejora salarial que esté a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca", manifestó Marcelo Tejera.

Para cerrar, dijo: "Riquelme tuvo una adoración por Merentiel porque de los jugadores que el trajo le dio muchas alegrías y también fue un negocio que le salió redondo. En su momento era el jugador adorado, hoy no lo sé en este momento".

Miguel Merentiel junto a su representante Marcelo Tejera.

Merentiel y su fuerte respaldo a Claudio Úbeda

Luego de vencer a Lanús el entrenador de Boca habló con los medios de comunicación donde fue consultado por el abrazo que recibió de Miguel Merentiel que reflejó el respaldo que tiene el jugador con Claudio Úbeda: "No soy el indicado para decir qué significa. Para mí vale mucho".

"Miguel es alguien extraordinario y divertido, de los que alimenta la risa dentro del vestuario. Mientras el grupo siga fortalecido y pelee cada partido como una final, que es el mensaje que intentamos dar, mejor", reflexionó el entrenador.

