Se conoció la sanción para Franco Mastantuono mientras el Real Madrid se plantea el futuro del argentino

Franco Mastantuono atraviesa un período turbulento en el Real Madrid. La expulsión en el partido ante el Getafe lo puso en el centro de las críticas en medio de un presente que es poco alentador. El reemplazo de Xabi Alonso por Arbeloa relegaron al argentino y suenan fuerte las campanas de salida a buscar nuevos horizontes.
El accionar desmedido de Franco Mastantuono (insultos al árbitro y posterior expulsión) en la derrota del Real Madrid ante el Getafe por la fecha 26 de LaLiga provocaron que el público merengue se manifestara en contra de argentino y lo silbara en lo que fue una noche negra en el Bernabeu. La altísima exigencia de Europa se está haciendo sentir para el ex River que, desde su arribo a la Casa Blanca, atraviesa su momento más complejo.
La sanción para Franco Mastantuono y su futuro en el Real Madrid
Alejandro Muñiz Ruiz, el colegiado que dirigió el cruce entre el Real Madrid y Getafe, describió en su acta de partido el mal accionar de Franco Mastantuono y el Comité de Disciplina determinó su sanción. En el documento del partido, el árbitro refirió: "En el minuto 90' el jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: 'Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza'".
Por este motivo, el argentino estará afuera por dos fechas según lo que marca el reglamento español en su artículo 124. En el mismo, se castiga a todo futbolista que manifieste "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas". De esta manera, Mastantuono se ausentará de los convocados en los encuentros ante el Celta y ante el Valencia por la fecha 27 y 28 respectivamente.
El desembarco de Franco Mastantuono en Europa ha ido de menos a más. El ex River tuvo continuidad y visibilidad cuando Xabi Alonso era el entrenador del primer equipo en la Casa Blanca. Sin embargo, la partida del ex jugador y la llegada de Arbeloa desestabilizaron el crecimiento del argentino en el elenco merengue. Desde la llegada del ex DT del Castilla, Mastantuono fue decayendo en minutos de participación y se habla de una posible salida para mantener su ritmo.
Según algunos portales españoles, Mastantuono podría seguir los pasos del brasileño Endrick y ser cedido a otro equipo de Europa para ganar competitividad y convertirse en una concreta alternativa en el banco del Real Madrid. Pese a los rumores que surgen desde el entorno de la Casa Blanca, Arbeloa quiso ser más mesurado y, en las últimas horas -en conferencia de prensa previa al duelo vs Celta-, pidió "paciencia" para uno de los fichajes más caros del último mercado de pases.