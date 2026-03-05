Se conoció la sanción para Franco Mastantuono mientras el Real Madrid se plantea el futuro del argentino

mastantuono madrid Franco Mastantuono recibió dos fechas de suspensión luego de su accionar desmedido ante el árbitro en el encuentro entre Real Madrid y Getafe.

Por este motivo, el argentino estará afuera por dos fechas según lo que marca el reglamento español en su artículo 124. En el mismo, se castiga a todo futbolista que manifieste "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas". De esta manera, Mastantuono se ausentará de los convocados en los encuentros ante el Celta y ante el Valencia por la fecha 27 y 28 respectivamente.

El desembarco de Franco Mastantuono en Europa ha ido de menos a más. El ex River tuvo continuidad y visibilidad cuando Xabi Alonso era el entrenador del primer equipo en la Casa Blanca. Sin embargo, la partida del ex jugador y la llegada de Arbeloa desestabilizaron el crecimiento del argentino en el elenco merengue. Desde la llegada del ex DT del Castilla, Mastantuono fue decayendo en minutos de participación y se habla de una posible salida para mantener su ritmo.

Según algunos portales españoles, Mastantuono podría seguir los pasos del brasileño Endrick y ser cedido a otro equipo de Europa para ganar competitividad y convertirse en una concreta alternativa en el banco del Real Madrid. Pese a los rumores que surgen desde el entorno de la Casa Blanca, Arbeloa quiso ser más mesurado y, en las últimas horas -en conferencia de prensa previa al duelo vs Celta-, pidió "paciencia" para uno de los fichajes más caros del último mercado de pases.