Volver al Trabajo termina oficialmente en mayo: ¿se sustituye con los Vouchers Educativos en junio?

Volver-al-trabajo-cursos-de-plomeria-gasista El Programa Volver al trabajo (ex Potenciar Trabajo) termina en el mes de mayo y todo indicaría que no se va a prorrogar.

¿Qué pasará a partir de junio con el programa Volver al Trabajo?

Todo indica que el beneficio del Volver al Trabajo se transformará en Vouchers Educativos, destinados específicamente a la formación en oficios como gasista, electricista, pintura, entre otros. Ya no será un cobro automático y se exigirá un 70% de asistencia a los cursos para mantener el beneficio.

De esta manera el gobierno de Milei da un paso importante de cara a la reconversión del Programa Volver al Trabajo, plan que dejará de existir en abril. Si los resultados son positivos, Nación planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.

Volver-al-trabajo-Pintureria El programa Potenciar Trabajo alcanza a 951.871 personas, conforme lo informado por el Ministerio de Capital Humano.

El 6 de enero de 2026 se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado. Hace una semana, justamente los beneficiarios del programa Volver al Trabajo que participaron de los cursos ya recibieron los diplomas. Dejando saldos positivos en las primeras pruebas y al parecer la reconversión a los Vouchers Educativos será todo un hecho.

Volver al Trabajo: nuevos convenios para más cursos laborales

Además, el Ministerio de Capital Humano firmó convenios para ampliar la oferta de capacitación con ImpexPro, quiénes permitirán dictar cursos con contenidos técnicos y teórico-prácticos en carpintería, plomería e instalaciones eléctricas, fortaleciendo habilidades con rápida salida laboral.

Asimismo, junto a Motorarg, se pondrá en marcha un curso específico de instalación de electrobombas domésticas, orientado a brindar herramientas concretas para el trabajo y el desarrollo profesional.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo en marzo

Con una transición progresiva mientras participan en los cursos, los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo van a seguir cobrando los $78.000 hasta abril. Pero, el objetivo es la conversión total al nuevo sistema.