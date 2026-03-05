El programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) se creó a fines de febrero de 2024 mediante el Decreto 198/2024, el cual establece que el beneficio tendrá una duración de 24 meses desde abril de ese año. Por lo que su finalización está prevista para mayo de 2026, considerando que el Ministerio de Capital Humano hace los depósitos a mes vencido.
Volver al Trabajo termina oficialmente en mayo: ¿se sustituye con los Vouchers Educativos en junio?
El programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) finaliza en mayo y todo indica que el pago directo será sustituido por un sistema de Vouchers Educativos
El programa Volver al Trabajo vio la luz con la finalidad de desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.
Además, el gobierno nacional de Javier Milei buscó reemplazar al ex Potenciar Trabajo, que se dividió en el mencionado Volver al Trabajo (capacitación laboral para personas de 18 a 49 años) y en Acompañamiento Social (asiste a mayores de 50 años y madres de 4 o más hijos).
¿Qué pasará a partir de junio con el programa Volver al Trabajo?
Todo indica que el beneficio del Volver al Trabajo se transformará en Vouchers Educativos, destinados específicamente a la formación en oficios como gasista, electricista, pintura, entre otros. Ya no será un cobro automático y se exigirá un 70% de asistencia a los cursos para mantener el beneficio.
De esta manera el gobierno de Milei da un paso importante de cara a la reconversión del Programa Volver al Trabajo, plan que dejará de existir en abril. Si los resultados son positivos, Nación planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.
El 6 de enero de 2026 se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado. Hace una semana, justamente los beneficiarios del programa Volver al Trabajo que participaron de los cursos ya recibieron los diplomas. Dejando saldos positivos en las primeras pruebas y al parecer la reconversión a los Vouchers Educativos será todo un hecho.
Volver al Trabajo: nuevos convenios para más cursos laborales
Además, el Ministerio de Capital Humano firmó convenios para ampliar la oferta de capacitación con ImpexPro, quiénes permitirán dictar cursos con contenidos técnicos y teórico-prácticos en carpintería, plomería e instalaciones eléctricas, fortaleciendo habilidades con rápida salida laboral.
Asimismo, junto a Motorarg, se pondrá en marcha un curso específico de instalación de electrobombas domésticas, orientado a brindar herramientas concretas para el trabajo y el desarrollo profesional.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo en marzo
Con una transición progresiva mientras participan en los cursos, los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo van a seguir cobrando los $78.000 hasta abril. Pero, el objetivo es la conversión total al nuevo sistema.
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso