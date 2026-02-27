Volver al Trabajo dio un nuevo paso en su proceso de reconversión a los Vouchers Educativos

Volver al Trabajo: Capital Humano entregó los primeros títulos por los Vouchers Educativos

En el marco de las pruebas piloto de los nuevos Vouchers Educativos, los beneficiarios del programa Volver al Trabajo que participaron del curso "Instalando Calor Seguro" recibieron los diplomas. Esta capacitación fue dictada por la empresa Metrogas en el Centro de Formación Capital Humano, informaron desde la cartera que dirige Sandra Pettovello.

De esta manera el gobierno de Milei da un paso importante de cara a la reconversión del Programa Volver al Trabajo, plan que dejará de existir en abril por ser el mes de vencimiento establecida por el Decreto 198/2024. Si los resultados son positivos, Nación planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.

Volver al Trabajo Ministerio de Capital Humano titulos Vouchers Educativos La ministra Sandra Pettovello entregó diplomas a los beneficiarios de Volver al Trabajo que participaron de los cursos de formación laboral.

"La ministra Sandra Pettovello entregó diplomas a los participantes del curso "Instalando calor seguro", dictado por Metrogas en el Centro de Formación Capital Humano. Cada diploma no es solo un certificado: es una herramienta concreta para acceder a más y mejores oportunidades laborales, y el resultado del trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer la capacitación y el empleo", expresó el Ministerio de Capital Humano en su cuenta de Instagram.

Es muy importante mantener actualizados los datos en el Portal Empleo, ya que las convocatorias para los nuevos cursos y la asignación de Vouchers Educativos se realizarán a través de esa plataforma y los canales oficiales de ANSES.

Nuevos convenios para más cursos laborales

Además, el Ministerio de Capital Humano firmó convenios para ampliar la oferta de capacitación con ImpexPro, quiénes permitirán dictar cursos con contenidos técnicos y teórico-prácticos en carpintería, plomería e instalaciones eléctricas, fortaleciendo habilidades con rápida salida laboral.

Asimismo, junto a Motorarg, se pondrá en marcha un curso específico de instalación de electrobombas domésticas, orientado a brindar herramientas concretas para el trabajo y el desarrollo profesional.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo en marzo

Con una transición progresiva mientras participan en los cursos, los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo van a seguir cobrando los $78.000 hasta abril. Pero, el objetivo es la conversión total al nuevo sistema.