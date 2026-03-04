Cómo quedaron Chelsea y Aston Villa en la Premier League tras el duelo de argentinos

En el Villa Park, el equipo local empezó ganando con el gol del brasileño Douglas Luiz, Chelsea lo dio vuelta con un doblete del brasileño Joao Pedro (con participación en ambos de Enzo Fernández), Cole Palmer marcó el 3-1 para el Chelsea y la goleada la cerró Joao Pedro con su hattrick.

Embed - HAT-TRICK DE JOAO PEDRO Y PALIZA DEL CHELSEA AL VILLA DEL DIBU | Aston Villa 1-4 Chelsea | RESUMEN

Con este resultado, el Chelsea quedó en el quinto lugar de la tabla con 48 puntos, en puesto de clasificación a la Europa League y a 3 unidades del último cupo para Champions League que lo tiene, justamente, el Aston Villa.

Los resultados de la Premier League

La jornada de miércoles en Inglaterra comenzó con el empate 2-2 del Manchester City ante el Nottingham Forest quedando así como escolta del Arsenal con 7 puntos de diferencia.

Embed - GOLAZO DE TACO, PARTIDAZO TOP Y EMPATE QUE ALEJA AL CITY DE PEP | Man. City 2-2 N. Forest | RESUMEN

Justamente, el Arsenal le ganó 1-0 al Brighton y se mantiene en lo más alto de la Premier League.

Por su parte, el West Ham, con Taty Castellanos, derrotó 1-0 al Fulham y mantiene viva la ilusión de permanecer en la máxima categoría, mientras que el Newcastle United venció agónicamente al Manchester United por 2-1.