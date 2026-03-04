Cómo quedaron Chelsea y Aston Villa en la Premier League tras el duelo de argentinos

Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como titulares, venció 4-1 al Aston Villa de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, en el marco de la fecha 29 de la Premier League.
Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como titulares, venció 4-1 al Aston Villa de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, en el marco de la fecha 29 de la Premier League.
El equipo de Liam Rosenior venía de perder 2-1 con el líder Arsenal y con este resultado ocupa el quinto lugar de la tabla con 48 puntos, en puestos de clasificación a competiciones europeas tras la derrota del Liverpool (también tiene 48) ante el Wolverhampton.
Justamente, Wolverhampton fue el verdugo del equipo del español Unai Emery el pasado viernes cuando lo venció 2-0. Esta derrota significó el tercer partido al hilo que el Aston Villa no gana en este certamen que lo tiene en el cuarto puesto con 51 unidades.
En el Villa Park, el equipo local empezó ganando con el gol del brasileño Douglas Luiz, Chelsea lo dio vuelta con un doblete del brasileño Joao Pedro (con participación en ambos de Enzo Fernández), Cole Palmer marcó el 3-1 para el Chelsea y la goleada la cerró Joao Pedro con su hattrick.
Con este resultado, el Chelsea quedó en el quinto lugar de la tabla con 48 puntos, en puesto de clasificación a la Europa League y a 3 unidades del último cupo para Champions League que lo tiene, justamente, el Aston Villa.
La jornada de miércoles en Inglaterra comenzó con el empate 2-2 del Manchester City ante el Nottingham Forest quedando así como escolta del Arsenal con 7 puntos de diferencia.
Justamente, el Arsenal le ganó 1-0 al Brighton y se mantiene en lo más alto de la Premier League.
Por su parte, el West Ham, con Taty Castellanos, derrotó 1-0 al Fulham y mantiene viva la ilusión de permanecer en la máxima categoría, mientras que el Newcastle United venció agónicamente al Manchester United por 2-1.