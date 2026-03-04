Boca le gana como visitante a Lanús por la séptima fecha del Torneo Apertura

Lanús recibe a Boca Juniors en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Apertura que tiene hinchas de ambos equipos en las tribunas.
Lanús recibe a Boca luego de ganar la Recopa Sudamericana en el cierre de la séptima fecha del Torneo Apertura
El flamante campeón de la Recopa Sudamericana y el Xeneize, de irregular campaña en la Zona A, se miden en un partido atrasado para ponerse al día en el Torneo Apertura. en el que Santiago Ascacíbar marcó el 1 a 0 a los 14' y Miguel Merentiel aumentó a los 30'.
El pasillo de los jugadores de Boca para el campeón fue lo más saliente en la previa del encuentro.
El entusiasmo de los locales quedó rápidamente neutralizado a los 14' cuando Ascacíbar marcó un verdadero golazo, el primero suyo en Boca.
El dueño de casa extrañó al mendocino Marcelino Moreno y al goleador Rodrigo Castillo, mientras que Boca se mostró sólido y bien parado con el 4-4-2 que dispuso Úbeda.
Esa superioridad se reflejó además en el marcador ya que a los 30' apareció el juvenil Aranda para generar desequilibrio y que un rebote le quede a Merentiel para marcar el 2 a 0.