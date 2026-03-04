Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Torneo Apertura

Boca le gana como visitante a Lanús por la séptima fecha del Torneo Apertura

Lanús recibe a Boca luego de ganar la Recopa Sudamericana en el cierre de la séptima fecha del Torneo Apertura

Por UNO

Lanús recibe a Boca Juniors en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Apertura que tiene hinchas de ambos equipos en las tribunas.

El flamante campeón de la Recopa Sudamericana y el Xeneize, de irregular campaña en la Zona A, se miden en un partido atrasado para ponerse al día en el Torneo Apertura. en el que Santiago Ascacíbar marcó el 1 a 0 a los 14' y Miguel Merentiel aumentó a los 30'.

Seguilo en vivo por Radio Nihuil

El pasillo de los jugadores de Boca para el campeón fue lo más saliente en la previa del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029345403120828768&partner=&hide_thread=false

El entusiasmo de los locales quedó rápidamente neutralizado a los 14' cuando Ascacíbar marcó un verdadero golazo, el primero suyo en Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029350332640149710&partner=&hide_thread=false

El dueño de casa extrañó al mendocino Marcelino Moreno y al goleador Rodrigo Castillo, mientras que Boca se mostró sólido y bien parado con el 4-4-2 que dispuso Úbeda.

Esa superioridad se reflejó además en el marcador ya que a los 30' apareció el juvenil Aranda para generar desequilibrio y que un rebote le quede a Merentiel para marcar el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029354185553018893&partner=&hide_thread=false

