Inicio Ovación Tenis Indian Wells
Tenis internacional

Indian Wells: una buena y una mala para los argentinos en el primer Masters 1000

Mariano Navone y Camilo Ugo fueron los primeros argentinos en debutar en el Masters 1000 de Indian Wells.

Por UNO
Navone se despidió en Indian Wells.

Navone se despidió en Indian Wells.

Mariano Navone y Camilo Ugo fueron los primeros argentinos en debutar en el Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de ese nivel de toda la temporada.

La suerte fue dispar ya que Navone fue de mayor a menor y terminó perdiendo ante Marcos Girón, de Estados Unidos, por un ajustado 4-6, 7-5 y 6-3.

ugo 1
Camilo Ugo se metió en la segunda ronda en el Masters 1000 de Indian Wells.

Camilo Ugo se metió en la segunda ronda en el Masters 1000 de Indian Wells.

Como contrapartida, Camilo Ugo se impuso por 7-6 (7-5 en el tie break) y 6-3 al estadounidense Martin Damm y avanzó a la segunda ronda donde se medirá con otro local: Brandon Nakashima que es el preclasificado número 28 del certamen.

Para este jueves está programado en el desierto californiano el debut de Juan Manuel Cerúndolo frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp, Francisco Comesaña se medirá con el estadounidense Sebastian Korda y Sebastián Báez con el taiwanés Chung Hsin Tseng.

Además, en damas, Solana Sierra jugará con otra representante de Estados Unidos: Peyton Stearns.

Dos argentinos arrancan en la segunda ronda en Indian Wells

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, recientes ganadores de los ATP de Buenos Aires y Río de Janeiro, debutarán directamente en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, seguramente el viernes.

Fran Cerúndolo es el preclasificado 19 y espera por el ganador entre los franceses Valentin Royer y Benjamin Bonzi, mientras que Etcheverry es el favorito número 29 y su rival saldrá entre nada menos que el griego Stefanos Tsitsipas y el canadiense Denis Shapovalov.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas