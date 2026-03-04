Indian Wells: una buena y una mala para los argentinos en el primer Masters 1000

Para este jueves está programado en el desierto californiano el debut de Juan Manuel Cerúndolo frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp, Francisco Comesaña se medirá con el estadounidense Sebastian Korda y Sebastián Báez con el taiwanés Chung Hsin Tseng.

Además, en damas, Solana Sierra jugará con otra representante de Estados Unidos: Peyton Stearns.

Dos argentinos arrancan en la segunda ronda en Indian Wells

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, recientes ganadores de los ATP de Buenos Aires y Río de Janeiro, debutarán directamente en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, seguramente el viernes.

Fran Cerúndolo es el preclasificado 19 y espera por el ganador entre los franceses Valentin Royer y Benjamin Bonzi, mientras que Etcheverry es el favorito número 29 y su rival saldrá entre nada menos que el griego Stefanos Tsitsipas y el canadiense Denis Shapovalov.