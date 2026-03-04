Torneo Proyección 2026: Godoy Cruz logró un triunfazo frente a River en Coquimbito

En el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Proyección Apertura 2026 la reserva de Godoy Cruz le ganó nada menos que a River.
Godoy Cruz le ganó como local a River por la 4ta. fecha del Torneo Proyección en el que Gimnasia y Esgrima ganó e Independiente Rivadavia empató
El único gol del encuentro jugado en el predio de Coquimbito lo marcó Bruno Barrionuevo a los 8' del primer tiempo.
El Expreso logró su primer triunfo en el certamen ya que en el arranque empató 1 a 1de visitante ante Argentinos Juniors, luego perdió de local 1 a 0 con Sarmiento de Junín y venía de caer por 4 a 2 ante Racing, de visitante.
El equipo dirigido por Osvaldo Miranda presentó a Santiago Correa, Lucio Cruceño, Gerónimo Montiveros, Pedro Paillalef y Emiliano Valenzuela; Benjamín Rojas, Gonzalo Quinteros, Julián Alberti y Renato Ferreira; Barrionuevo y Oscar González.
En el Tomba ingresaron Antonio Guerrero, Tomás Pesce, Kevin Valdez y Sola.
El conjunto Millonario dirigido en esta ocasión por Diego Barrado (Marcelo Escudero estuvo con la Primera) alineó a Franco Jarosewicz; Agustín Obregón, Juan Miretti; Brian Gutiérrez y Cirilo Pereyra; Santiago Espíndola, Santiago De La Cuesta, Lautaro Pereyra y Facundo Esquivel; Maximiliano Soria y Jonathan Spiff .
En la próxima fecha el Tomba visitará a Vélez.
Por la 4ta fecha de la Zona A del certamen de Reserva, Gimnasia y Esgrima le ganó 1 a 0 a Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, donde el gol del Lobo lo marcó Thiago Albert a los 17' del primer tiempo.
Fue el primer triunfo del Lobo ya que en la primera fecha igualó ante Sarmiento de Junín, luego empató con Racing y venía de perder 5 a 1 frente a River Plate, en Buenos Aires.
El Lobo, el conjunto dirigido por Luciano Cipriani por la 5ta fecha jugará de visitante con San Lorenzo.
Por la Zona B, también por la fecha 4, Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 ante Ferro Carril Oeste, en condición de visitante.
La Lepra en el arranque del torneo le ganó a Atlético Rafaela 2-0 y luego sufrió dos derrotas seguidas ante Independiente de Avellaneda, de visitante y Boca de local.
En la próxima fecha la Lepra jugará de local ante Huracán.