Torneo Proyección 2026: Godoy Cruz logró un triunfazo frente a River en Coquimbito

La formación de Godoy Cruz

El equipo dirigido por Osvaldo Miranda presentó a Santiago Correa, Lucio Cruceño, Gerónimo Montiveros, Pedro Paillalef y Emiliano Valenzuela; Benjamín Rojas, Gonzalo Quinteros, Julián Alberti y Renato Ferreira; Barrionuevo y Oscar González.

En el Tomba ingresaron Antonio Guerrero, Tomás Pesce, Kevin Valdez y Sola.

El conjunto Millonario dirigido en esta ocasión por Diego Barrado (Marcelo Escudero estuvo con la Primera) alineó a Franco Jarosewicz; Agustín Obregón, Juan Miretti; Brian Gutiérrez y Cirilo Pereyra; Santiago Espíndola, Santiago De La Cuesta, Lautaro Pereyra y Facundo Esquivel; Maximiliano Soria y Jonathan Spiff .

En la próxima fecha el Tomba visitará a Vélez.

Gimnasia y Esgrima logró su primer triunfo en Reserva

Por la 4ta fecha de la Zona A del certamen de Reserva, Gimnasia y Esgrima le ganó 1 a 0 a Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, donde el gol del Lobo lo marcó Thiago Albert a los 17' del primer tiempo.

Gimnasia y Esgrima velez. Gimnasia y Esgrima le ganó a Vélez y logró su primer triunfo en Reserva. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Fue el primer triunfo del Lobo ya que en la primera fecha igualó ante Sarmiento de Junín, luego empató con Racing y venía de perder 5 a 1 frente a River Plate, en Buenos Aires.

El Lobo, el conjunto dirigido por Luciano Cipriani por la 5ta fecha jugará de visitante con San Lorenzo.

Independiente Rivadavia empató con Ferro de visitante

Por la Zona B, también por la fecha 4, Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 ante Ferro Carril Oeste, en condición de visitante.

Independiente Riivadafvai ferro.

La Lepra en el arranque del torneo le ganó a Atlético Rafaela 2-0 y luego sufrió dos derrotas seguidas ante Independiente de Avellaneda, de visitante y Boca de local.

En la próxima fecha la Lepra jugará de local ante Huracán.

Las posiciones del Torneo Proyección 2026

Torneo de Reserva Zona A.

Torneo Reserva Zona B.

Torneo de Reserva Zona A.