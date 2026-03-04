Boca logró algo más que un triunfo ante Lanús: la racha que Claudio Úbeda pudo cortar

En el reprogramado de la séptima fecha, Boca venció a Lanús en La Fortaleza. El equipo de Claudio Úbeda cortó una racha adversa
El equipo de Claudio Úbeda no soló cortó la racha de 4 partidos al hilo sin victorias en el torneo local, sino que pudo volver a celebrar fuera de La Bombonera. Esto no ocurría desde el 2 de noviembre, cuando los del Sifón vencieron 2-1 a Estudiantes de La Plata.
En medio de un momento turbulento de Boca, las estadísticas le jugaban en Claudio Úbeda, pero luego de 4 partidos (3 de ellos en La Bombonera) pudo volver a ganar en la Liga Profesional.
A esto se le suma que cortó la racha adversa fuera de casa. Desde la victoria ante Estudiantes de La Plata en UNO, el pasado 2 de noviembre, cada vez que el Xeneize salió de La Ribera su excursión había incluido una frustración.
Luego de aquel mano a mano con el Pincha, por la fecha 14 del Clausura 2025, Boca disputó cinco partidos consecutivos en su casa: River, Tigre, Talleres, Argentinos y Racing (con la Academia perdió en instancias de semifinales.
En la actual temporada había caído en los dos encuentros que disputó fuera de casa. Precisamente el primero fue ante Estudiantes y el último ante Vélez. En ambos casos el marcador fue 2-1 para los locales.
Romper este maleficio en La Fortaleza fue un gran paso adelante para Boca y para Úbeda porque Lanús suele hacerse fuerte en su casa y venía con el envión de su reciente coronación en la Recopa Sudamericana.
Con el parate del fútbol, Boca y Úbeda tendrán la oportunidad de ratificar todo lo bueno que se hizo ante Lanús, jugando de locales en La Bombonera.
Será el miércoles 11 de marzo a las 19.45 y nada menos que ante San Lorenzo, rival con el que comparte el 6to lugar de la Zona A.