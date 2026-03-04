Boca logró algo más que un triunfo ante Lanús: la racha que Claudio Úbeda pudo cortar

A esto se le suma que cortó la racha adversa fuera de casa. Desde la victoria ante Estudiantes de La Plata en UNO, el pasado 2 de noviembre, cada vez que el Xeneize salió de La Ribera su excursión había incluido una frustración.

goles merentiel 1

Luego de aquel mano a mano con el Pincha, por la fecha 14 del Clausura 2025, Boca disputó cinco partidos consecutivos en su casa: River, Tigre, Talleres, Argentinos y Racing (con la Academia perdió en instancias de semifinales.

En la actual temporada había caído en los dos encuentros que disputó fuera de casa. Precisamente el primero fue ante Estudiantes y el último ante Vélez. En ambos casos el marcador fue 2-1 para los locales.

Embed - EL XENEIZE BAILÓ AL CAMPEÓN DE LA RECOPA CON DOBLETE DE MERENTIEL | Lanús 0-3 Boca | RESUMEN

Romper este maleficio en La Fortaleza fue un gran paso adelante para Boca y para Úbeda porque Lanús suele hacerse fuerte en su casa y venía con el envión de su reciente coronación en la Recopa Sudamericana.

Lo que viene para el Boca de Úbeda

Con el parate del fútbol, Boca y Úbeda tendrán la oportunidad de ratificar todo lo bueno que se hizo ante Lanús, jugando de locales en La Bombonera.

Será el miércoles 11 de marzo a las 19.45 y nada menos que ante San Lorenzo, rival con el que comparte el 6to lugar de la Zona A.