Boca logró algo más que un triunfo ante Lanús: la racha que Claudio Úbeda pudo cortar

En el reprogramado de la séptima fecha, Boca venció a Lanús en La Fortaleza. El equipo de Claudio Úbeda cortó una racha adversa

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Boca jugó bien y ganó de visitante.

Boca ganó, goleó y gustó ante Lanús en el duelo postergado de la séptima fecha, el Xeneize no solo sumó los tres puntos para escalar en la Zona A, sino que le puso punto final a una estadística negra que lo perseguía desde la temporada 2025.

El equipo de Claudio Úbeda no soló cortó la racha de 4 partidos al hilo sin victorias en el torneo local, sino que pudo volver a celebrar fuera de La Bombonera. Esto no ocurría desde el 2 de noviembre, cuando los del Sifón vencieron 2-1 a Estudiantes de La Plata.

merentiel

La racha que Boca cortó en su visita Lanús

En medio de un momento turbulento de Boca, las estadísticas le jugaban en Claudio Úbeda, pero luego de 4 partidos (3 de ellos en La Bombonera) pudo volver a ganar en la Liga Profesional.

A esto se le suma que cortó la racha adversa fuera de casa. Desde la victoria ante Estudiantes de La Plata en UNO, el pasado 2 de noviembre, cada vez que el Xeneize salió de La Ribera su excursión había incluido una frustración.

goles merentiel 1

Luego de aquel mano a mano con el Pincha, por la fecha 14 del Clausura 2025, Boca disputó cinco partidos consecutivos en su casa: River, Tigre, Talleres, Argentinos y Racing (con la Academia perdió en instancias de semifinales.

En la actual temporada había caído en los dos encuentros que disputó fuera de casa. Precisamente el primero fue ante Estudiantes y el último ante Vélez. En ambos casos el marcador fue 2-1 para los locales.

Embed - EL XENEIZE BAILÓ AL CAMPEÓN DE LA RECOPA CON DOBLETE DE MERENTIEL | Lanús 0-3 Boca | RESUMEN

Romper este maleficio en La Fortaleza fue un gran paso adelante para Boca y para Úbeda porque Lanús suele hacerse fuerte en su casa y venía con el envión de su reciente coronación en la Recopa Sudamericana.

Lo que viene para el Boca de Úbeda

Con el parate del fútbol, Boca y Úbeda tendrán la oportunidad de ratificar todo lo bueno que se hizo ante Lanús, jugando de locales en La Bombonera.

Será el miércoles 11 de marzo a las 19.45 y nada menos que ante San Lorenzo, rival con el que comparte el 6to lugar de la Zona A.

