Leo Ponzio asume un nuevo desafío más allá de River y jugará en el Agro Polo Tour

– ¿Cuál es el origen de tu relación con el polo? ¿Cómo empezaste en ese mundo?

- Mi vínculo con el polo empezó cuando conocí a Facu Pieres, allá por el 2012. A partir de ahí me fui metiendo cada vez más. De chico siempre anduve mucho a caballo, el campo es parte de mi vida, así que no era algo completamente ajeno. Cuando me retiré del fútbol pude organizarme mejor y darle el tiempo que antes no tenía para practicarlo con más continuidad.

ponzio 2.jpg La Copa Libertadores 2018 fue uno de los títulos de Ponzio en River.

– Cuando jugabas en River, ¿podías taquear o andar a caballo? ¿Tenías un mix entre esos dos mundos?

- Mientras estaba en River era muy difícil. No son deportes compatibles en términos de exigencia física y riesgo de lesiones. Tenía que cuidarme mucho y priorizar mi carrera, así que prácticamente no podía jugar al polo. Recién después del retiro pude dedicarme más tranquilo, sin esa presión.

– ¿Cuánto tiempo le dedicás actualmente al polo? ¿Solés jugar?

- Hoy el polo es mi cable a tierra. Juego dos o tres veces por semana y, cuando puedo, participo en torneos, sobre todo los fines de semana. Es un deporte que me conecta con el campo, con la naturaleza y con un ritmo distinto al que estaba acostumbrado en el fútbol.

almuerzo-daniel vila-river plate-san isidro-francescoli-ponzio.jpeg Ponzio y Francescoli trabajan en la Secretaría Técnica de River. Fotos: Axel Lloret/Diario UNO

– ¿Qué expectativas tenés para este evento Agro Polo Tour?

- Me parece una propuesta muy interesante. Personalmente me identifica mucho todo lo que tiene que ver con el agro y el campo, que es de donde soy. Este tipo de encuentros combinan deporte, familia y un ambiente distendido, donde además se puede conocer gente nueva. Para mí es una gran oportunidad para disfrutar del polo en un contexto diferente, más relajado, pero con mucha energía.

El Agro Polo Tour 2026

Con Bayer como main sponsor, el Agro Polo Tour es un encuentro para productores agropecuarios, empresarios y referentes del campo, con el polo como ámbito de intercambio, sin resignar competencia ni nivel deportivo.

La edición inaugural, en la Estancia El Colibrí, dejó un balance altamente positivo y sentó las bases para la continuidad y el arribo a la zona oeste bonaerense para un evento que empieza a consolidarse dentro del calendario del polo nacional.

La Hache Polo Club, emblema de la Triple Corona del polo en Argentina, será el anfitrión de 8 equipos de entre 6 y 8 goles de hándicap representando cada uno a una empresa entre las que figura la bodega mendocina Familia Cassone.

La organización del Agro Polo Tour está a cargo también de Pablo Casero y Soledad Rodríguez.

