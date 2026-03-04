Aniversario de la Arístides Villanueva: estas son las calles cortadas y la ubicación de los escenarios

Corte en Arístides y Tiburcio Benegas.

El jueves (día del evento):

Corte total de Arístides Villanueva desde las 18.

Las calles transversales permanecerán habilitadas, pero podrían cortarse aproximadamente desde las 20, según la cantidad de peatones.

El Municipio de Ciudad recomienda asistir en transporte público o prever estacionamiento en zonas aledañas a la Avenida Arístides Villanueva.

Aniversario de la Arístides: ubicación de los escenarios

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir uno de los festejos urbanos más convocantes del calendario: el octavo aniversario de la avenida Arístides Villanueva. Este jueves 5 de marzo, a partir de las 17, la emblemática arteria volverá a transformarse en un gran corredor cultural a cielo abierto, con música en vivo, DJs, promociones especiales en los locales y miles de mendocinos y turistas celebrando.

El evento, con entrada libre y gratuita, contará con dos escenarios y una programación que combina artistas locales con figuras nacionales e internacionales, en el marco de una articulación público-privada que consolida a la Arístides como un clásico absoluto de los primeros días de marzo.

Este año, el festejo tendrá una particularidad: los escenarios estarán ubicados al revés de ediciones anteriores.

El escenario de electrónica (Sernova) estará montado en la intersección de Arístides Villanueva con calle Tiburcio Benegas.

El escenario de rock (Andes Origen) se ubicará en Arístides Villanueva y Huarpes.

La modificación busca optimizar la circulación y potenciar la experiencia del público en cada sector, en una edición que, al igual que las anteriores, promete ser masiva. Por otro lado, se recomienda al público priorizar los ingresos por calles perpendiculares a Arístides para facilitar un acceso más ágil y evitar demoras.

En el escenario Andes Origen (Rock) (calle Huarpes), el line up tendrá como gran figura a Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, referente del pop rock argentino actual. También subirá a escena Demorados, Esperanzah y DJ Aka Delicia,

En el escenario Sernova (Electrónica) (calle Belgrano), tendrá como figura central a Ezequiel Arias, uno de los nombres argentinos con mayor proyección internacional dentro del Progressive House. El Sernova además recibirá a Valentina Chaves y Puna.

Calle Arístides Villanueva

Los bares y restaurantes de la zona se sumarán activamente al festejo con combos de comida y bebida; menús especiales aniversario y promociones desde $10.000. La propuesta gastronómica será parte central de la experiencia, reforzando el perfil de la Arístides como polo gastronómico y de vida nocturna.