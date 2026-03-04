Ya se vive la Fiesta de la Cosecha que celebra sus 25 años en los viñedos del aeropuerto

Intendentes y autoridades provinciales y nacionales acompañaron el convite tradicional de la Cosecha, una fiesta que cumple 25 años de historia, que es única en su tipo en el país y que forma parte destacada del calendario de la Vendimia.

fiesta de la cosecha3 Escenario listo y la orquesta preparada en la Fiesta de la Cosecha 2026. Foto: Martín Pravata/DIario UNO

Lo que identifica a la Fiesta de la Cosecha, y la hace atractiva para que miles de mendocinos y turistas quieran presenciarla, es que ofrece un concierto sinfónico de música popular a cargo de la Orquesta Filarmónica de Mendoza junto a un artista o banda invitada al desafío cada año.

Este año la Filarmónica de Mendoza unió sus partituras al repertorio de una de las agrupaciones del rock argentino más legendarias y convocantes: Las Pelotas.

fiesta de la cosecha2 Primera fila de autoridades, erncabezdas por el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La Fiesta de la Cosecha con 80 músicos en escena

En total, 80 músicos en escena interpretan versiones sinfónicas de canciones del grupo liderado por Germán Daffuncchio, muchos de los cuales son himnos del rock nacional. Es la primera vez que Las Pelotas se entrega a esta aventura, cuyos arreglos orquestales estuvieron a cargo del propio Gustavo "Pupi" Spatocco, director del concierto.

Además del show central de Las Pelotas con la Filarmónica de Mendoza, la Fiesta de la Cosecha se caracteriza por ofrecer un Patio Malbec como antesala donde se disfrutan sonidos de la tierra mendocina, así como un patio gastronómico con cocina cuyana que se maridaba con degustación de vinos.

Quienes llegaron temprano, alrededor de las 20, pudieron empezar a vivir el evento por completo. Mientras que a las 21.30 la atención se concentró en el escenario mayor, ubicado entre los viñedos del aeropuerto, en Las Heras.

fiesta de la cosecha4

Y la obertura de la Orquesta Filarmónica de Mendoza fue con una pieza compuesta especialmente para celebrar los 25 años de historia de la Fiesta de la Cosecha.

A cargo de "Pupi" Spatocco, la obra musical entrelazó voces que fueron parte de la Cosecha con instrumentación en vivo, mientras en pantalla se reproducían escenas de esos artistas en ediciones pasadas de la fiesta.

La Fiesta de la Cosecha solidaria

La particularidad de la Fiesta de la Cosecha, además de su insignia artística es su espíritu solidario. De ahí que los espectadores en esta edición 2026 donaron alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.

Quienes no pudieron asistir, siguen la Fiesta de la Cosecha en streaming a través del canal de YouTube “El Vino Nos Une” y de la pantalla de la TV Pública.

Cada año, la Fiesta de la Cosecha es organizada por el Fondo Vitivinícola Mendoza, el Gobierno de Mendoza y Aeropuertos Argentina.

En su edición 25 contó con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina; así como el acompañamiento de la Municipalidad de Las Heras, la Municipalidad de Guaymallén y el Consejo Federal de Inversiones.

Homenaje a los 25 años de la Fiesta de la Cosecha

La obertura de la Filarmónica fue con una obra diseñada por el director musical Popi Spatocco, en homenaje a los 25 años de la fiesta. En sincronización perfecta con la voz e imagen en pantalla de artistas que fueron parte y la orquesta sonando en vivo. Se trató de un trabajo artesanal milimétricamente compuesto para que letras de canciones populares se unieran en voces de músicos como Peteco Carabajal, David Lebon, Pedro Aznar o los mendocinos Orozco Barrientos, Javier Montalto y tantos más, formando una pieza poético musical que fue reflejo de la identidad mendocina.