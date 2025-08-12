Las Pelotas vuelve a Mendoza

La ya legendaria banda de rock nacional Las Pelotas llega a Mendoza con su "Gira 6x6" para celebrar 36 años de música. El show tendrá lugar el sábado 23 de agosto a las 21 en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad) Las entradas se pueden adquirir a través de Tuentrada.com y en la rockería Moicano (Galería Caracol, local 160). Para los clientes de Visa del Banco Galicia hay una promoción exclusiva de 6 cuotas sin interés.

Con una identidad única dentro del rock nacional, la banda liderada por Germán Daffunchio regresa a los escenarios para recorrer su historia y, al mismo tiempo, anticipar lo que será su próximo álbum de estudio.

Las Pelotas
Germán Daffunchio, voz y líder de Las Pelotas.

Germán Daffunchio, voz y líder de Las Pelotas.

"Jamás pensamos hasta cuándo íbamos a seguir tocando... 36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música", analiza la banda sobre esta nueva etapa.

La vida después de SUMO

Tras la disolución Sumo, Germán Daffunchio decide darle vida a Las Pelotas, uno de los grupos que encabezó el rumbo de cambio en la historia del rock nacional. Con 36 años de carrera e incontables presentaciones en vivo, la banda se convirtió en un indiscutible referente musical.

La "Gira 6x6" propone una mirada retrospectiva, combinando sus clásicos, y un paso hacia adelante, con los primeros adelantos del nuevo disco. Este tour pasará por Mendoza en el marco de una serie de shows por todo el país, que concluirá en octubre con una presentación en Tecnópolis.

Las Pelotas se destaca por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico. La banda está conformada por German Daffunchio (voz y guitarras), Gabriela Martínez (bajo y coros), Tomás Sussmann (guitarras), Sebastián Schachtel (teclados), Gustavo Jove (batería), Gaspar Daffunchio (guitarras) y Alejandro Gómez Ferrero (trompeta, coros, percusión).

