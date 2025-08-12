La ya legendaria banda de rock nacional Las Pelotas llega a Mendoza con su "Gira 6x6" para celebrar 36 años de música. El show tendrá lugar el sábado 23 de agosto a las 21 en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad) Las entradas se pueden adquirir a través de Tuentrada.com y en la rockería Moicano (Galería Caracol, local 160). Para los clientes de Visa del Banco Galicia hay una promoción exclusiva de 6 cuotas sin interés.
El rock de Las Pelotas llega a Mendoza con la "Gira 6x6"
La icónica banda celebra sus 36 años de trayectoria con un show que fusiona clásicos y nuevos sonidos