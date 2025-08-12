La vida después de SUMO

Tras la disolución Sumo, Germán Daffunchio decide darle vida a Las Pelotas, uno de los grupos que encabezó el rumbo de cambio en la historia del rock nacional. Con 36 años de carrera e incontables presentaciones en vivo, la banda se convirtió en un indiscutible referente musical.

La "Gira 6x6" propone una mirada retrospectiva, combinando sus clásicos, y un paso hacia adelante, con los primeros adelantos del nuevo disco. Este tour pasará por Mendoza en el marco de una serie de shows por todo el país, que concluirá en octubre con una presentación en Tecnópolis.

Las Pelotas se destaca por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico. La banda está conformada por German Daffunchio (voz y guitarras), Gabriela Martínez (bajo y coros), Tomás Sussmann (guitarras), Sebastián Schachtel (teclados), Gustavo Jove (batería), Gaspar Daffunchio (guitarras) y Alejandro Gómez Ferrero (trompeta, coros, percusión).