Costó, pero se logró. Después de la reprogramación por lluvia de la cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, finalmente el domingo 15 de marzo desde horas de la tarde comenzó a coparse el Teatro Frank Romero Day, para vivir un día a pura música en lo que bien sugirió la periodista Paola Alé como " 90 reprogramaciones de una misma cepa".
La última noche de Vendimia reunió a 12 mil personas con el show de Abel Pintos
El domingo 15 de marzo finalmente culminó la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 a puro folclore joven y la potencia femenina de Ángela Leiva
Con la atmósfera cargada de expectativa, la jornada fue construyendo un recorrido musical que combinó juventud, potencia y emoción hasta alcanzar su punto más alto con el cierre de Abel Pintos ante 12 mil personas.
Campedrinos abrió el show de la cuarta noche de Vendimia
La apertura tuvo el aire renovador del folclore joven con Campedrinos, que aportó frescura y conexión con el público tras un año consagratorio en escenarios internacionales. Agradecidos por su debut en el teatro mendocino, la dupla desplegó toda su potencia entre clásicos y canciones propias como “Festivalero”, “La Revancha” y “Dueña de mi Alma”.
Cuando la noche asomó entre los cerros, fue el turno de Maggie Cullen, cuya sensibilidad interpretativa generó uno de los momentos más íntimos de la noche, con el público que acompañó el momento en “Un poquito de tu amor”, “Milonga de ojos dorados”, “Alfonsina y el Mar” y “La Arenosa”.
Ángela Leiva: una propuesta llena de carisma para la Vendimia
La energía volvió a elevarse con Ángela Leiva, que sumó ritmo, carisma y una impronta popular entre cumbias y canciones románticas. “La lluvia no opacó este encuentro, al contrario, nos fortaleció”, dijo al público mendocino ante la espera del show. “Solita me voy” “No Podrás”, “Amor prohibido”, “La gata bajo la lluvia” (gran elección, es un temazo y graficó esta Vendimia pasada por agua como pocas veces se dio). No faltó el esperado “Amiga traidora”, que se llevó el coro de la gente.
Abel Pintos regresó a la Vendimia para emocionar a una multitud
El instante más esperado llegó pasadas las 23.30 horas con la presencia de Abel Pintos, quien se presentó por segunda vez en la historia en el Frank Romero Day. El artista construyó un show atravesado por la emoción, con un repertorio que transitó sus canciones más recientes y los clásicos. Porque Abel la tiene clara ara llegar a su público, que abarca cada vez más segmentos de los que se puedan imaginar.
“Gracias por esperarnos y por volver a recibirnos en Vendimia. La ilusión por este concierto era muy grande, Mendoza es una provincia especial para mí, tenemos un vínculo forjado a través de las canciones y de todos los conciertos, y celebrar estos 30 años de música, en estos 90 años de Vendimia”, saludó el cantante a la platea que lo esperó desde temprano en el Teatro Griego. Y sonó su reciente canción “Todo de mi”.
“Creo en tí”, “Sin principio ni final”, “Como te extraño”, “Motivos”, “El adivino” y los clásicos “Pájaro cantor”, “De solo vivir” y el cierre con “Piedra libre” fueron parte de las dos horas de concierto que brindó para cerrar la edición 90 años de Vendimia.
Entre ovaciones, luces encendidas y miles de voces coreando, la Vendimia 2026 se despidió con una postal inolvidable en la madrugada del lunes: la montaña convertida en coro colectivo y un cierre a la altura de una de las celebraciones más importantes del país.