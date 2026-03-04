Al respecto, Fabrizio Sartori reflexionó: "Es una realidad que se tiene que mejorar, pero también uno tiene que tener en cuenta que venimos jugando cuatro partidos en menos de 15 días. En estos últimos partidos, por ahí las piernas pesaban un poquito más de lo normal y la verdad que cuesta. Pero bueno, ahora vamos a tener un descanso de una semana que nos va a venir bien. Es algo a revisar, por ahí ser más inteligentes de lo emocional y ser un equipo más corto cuando estamos cansados".

La continuidad de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia tendrá unos días para preparar el cruce ante Barracas Central y de paso descansar de una seguidilla intensa que incluyó rivales de peso. Para Fabrizio Sartori, el descanso será óptimo para que el plantel pueda recuperarse bien de la exigencia de los últimos compromisos. "Por ahí jugar tan seguido no te da el tiempo desde lo físico para recuperarte al cien. Venimos sumando muchos minutos, no estamos entrenando mucho tampoco porque jugamos cada tres días. Pero bueno, el torneo está planificado así, nosotros tenemos que tratar de seguir haciéndolo de la mejor manera, que creo que venimos bien".

La competencia con Álex Arce. El paraguayo volvió a jugar ante River en el Malvinas Argentinas y Sartori se refirió al regreso de su compañero de ataque con quien la competencia interna está en un elevado nivel. "La competencia es muy linda, es sana como en todas las posiciones. La realidad es que hay un plantel muy amplio con muy buenos jugadores y en lo personal la vuelta de Alex a uno siempre le sirve, lo ayuda porque es un jugador que en ofensiva tiene mucho peso, es nuestro capitán, así que nada... Yo creo que con el correr de los partidos se va a ir poniendo bien y nos va a aportar muchísimo.

Embed - La reflexión de Fabrizio Sartori tras el empate ante River: "Nos sirve para aprender"

El reencuentro con Ezequiel Centurión. Ante River, el plantel de Independiente Rivadia se reencontró con el ex arquero Azul, integrante de aquel equipo campeón de Copa Argentina. El oriundo de Cipolletti, con actualidad en el Millo, viajó a Mendoza pese a estar lesionado para apoyar a sus compañeros. De paso, aprovechó para saludar a los de la Lepra con los que hace unos meses compartió vestuario. "Obviamente se lo extraña como compañero y como amigo también, le deseamos lo mejor", confesó Sartori al respecto.