River presentó a Chacho Coudet: la palabra del nuevo entrenador en una mezcla de seriedad y locura

"Comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión", esas fueron sus primeras palabras como entrenador; sin embargo, al instante abrieron la conferencia de prensa para que los periodistas pudieran realizar sus preguntas y la reacción de Chacho fue instantánea: "Ahora empieza lo lindo".

River necesita rápidamente un cambio de actitud, algo que el nuevo entrenador puede darle: "El ADN de mis equipos, por decirlo de alguna manera, creo que van de la mano del gusto del hincha del club. Tratar de tener un equipo que sea protagonista como la historia de este club".

Chacho Coudet River renueva sus esperanzas con un nuevo entrenador.

Coudet habló con Marcelo Gallardo tras su salida de River

El flamante entrenador se refirió al ex DT de River: "No es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club", y reveló que se había comunicado con el Muñe: "Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y realmente agradecerle públicamente sus palabras que me hicieron muy bien".

Coudet - Gallardo

"Se lo agradezco de corazón", manifestó Coudet.

En cuanto a la salida de Gallardo, luego agregó al referirse al momento en que le tocó asumir como técnico de River: "Lamentablemente con la salida de Marcelo, no es algo que me ponga feliz lo que ha sucedido, ni mucho menos, pero (la vida) nos puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión".

Embed "NO SOY TAN SIMPÁTICO TODO EL TIEMPO. NO VINE A UN CUMPLEAÑOS"



Chacho Coudet avisó con qué perfil de entrenador de River se encontrarán.



Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/L9mAs5eeSx — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 4, 2026

Las reflexiones de Coudet con respecto al plantel de River

El entrenador de 51 años se refirió al presente de River y a cómo encarará este nueva etapa en su vida:

"Tenemos un gran plantel, el fútbol son momentos, necesitamos recuperar niveles, necesitamos la ayuda del hincha desde el "resetear", este club exige mucho pero necesitamos resetear y arrancar de cero todos juntos".

"Sé lo que conlleva estar acá, en este lugar y hay que ganar campeonatos. No necesito ningún tipo de cobertura, ni esquivar ningún tipo de responsabilidad. Estar acá es así".

"No quiero pararme en ningún caso individual, sino en la importancia de cada uno de los jugadores que integra este plantel que por algo están acá y tienen sus méritos para estar acá".

"Voy a intentar buscar el mejor nivel de cada uno y hablar individualmente (con ellos)".

"Creo en una recuperación, en tratar que esa recuperación sea con inmediatez".

"A muchos jugadores (del plantel) los quise tener, nunca tuve plata para tenerlos. Muchas jugadores son de mi gusto y estoy convencido que si encontramos la mejor versión de cada uno, este equipo va a estar muy bien".

Presentación Chacho Coudet Chacho Coudet fue presentado por las autoridades de River: el presidente Stefano Di Carlo y el mánager Enzo Francescoli.

El mensaje de Chacho Coudet al hincha de River

Cuando fue consultado sobre qué mensaje le daría al hincha, el flamante entrenador no dudó: "Unidad. Necesitamos unidad, estar juntos". Y agregó: "La única manera que sea lo antes posible es ayudándonos".