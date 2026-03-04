River presentó a Chacho Coudet: la palabra del nuevo entrenador en una mezcla de seriedad y locura

A las 11.45 comenzó la presentación de Eduardo Coudet en River Plate, quien estuvo acompañado por el presidente Stefano Di Carlo y el mánager Enzo Francescoli, y de esta manera arrancó un nuevo ciclo en la historia del Millonario: la era del Chacho.
En el canal oficial de YouTube de River presentaron a Chacho Coudet, quien asumió en un contexto complejo y con un panorama desafiante
El entrenador se mostró fiel a su estilo, con una combinación de seriedad y humor que volvió a evidenciar el carisma que lo caracteriza. Así, mientras se mantuvo respetuoso y consciente del momento delicado que atraviesa el Mundo River, también logró distender la conferencia de prensa con varios comentarios que provocaron las risas de los presentes: "Juré por los cuatro pibes".
Chacho Coudet estampó su firma como nuevo entrenador del Millonario y, después de las declaraciones del presidente y del mánager del club, se hizo dueño del micrófono luego de haber llegado al país aproximadamente a las 4.30 de la mañana: "Estoy muy contento de que se haya dado esta situación. Ahora simplemente comenzar a trabajar, todavía sin dormir desde ayer, no va a cambiar mucho esta cara, durmiendo y todo, pero todavía queda trabajo por delante. Tenemos que entrenar en la tarde".
"Comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión", esas fueron sus primeras palabras como entrenador; sin embargo, al instante abrieron la conferencia de prensa para que los periodistas pudieran realizar sus preguntas y la reacción de Chacho fue instantánea: "Ahora empieza lo lindo".
River necesita rápidamente un cambio de actitud, algo que el nuevo entrenador puede darle: "El ADN de mis equipos, por decirlo de alguna manera, creo que van de la mano del gusto del hincha del club. Tratar de tener un equipo que sea protagonista como la historia de este club".
El flamante entrenador se refirió al ex DT de River: "No es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club", y reveló que se había comunicado con el Muñe: "Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y realmente agradecerle públicamente sus palabras que me hicieron muy bien".
"Se lo agradezco de corazón", manifestó Coudet.
En cuanto a la salida de Gallardo, luego agregó al referirse al momento en que le tocó asumir como técnico de River: "Lamentablemente con la salida de Marcelo, no es algo que me ponga feliz lo que ha sucedido, ni mucho menos, pero (la vida) nos puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión".
El entrenador de 51 años se refirió al presente de River y a cómo encarará este nueva etapa en su vida:
Cuando fue consultado sobre qué mensaje le daría al hincha, el flamante entrenador no dudó: "Unidad. Necesitamos unidad, estar juntos". Y agregó: "La única manera que sea lo antes posible es ayudándonos".