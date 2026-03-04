Lanús recibe a Boca por la séptima fecha del Torneo Apertura: horario y dónde verlo en vivo

Lanús y Boca Juniors están viviendo momentos muy distintos: mientras que el Granate viene de consagrarse en un triunfo histórico en el Maracaná frente a Flamengo en la final de la Recopa Sudamericana, el Xeneize deambula en la Zona A con problemas futbolísticos y con jugadores que pasan más tiempo en la enfermería que dentro del campo de juego.
Para colmo, Lanús tiene un partido menos que Boca en el Torneo Apertura, pero con el mismo puntaje. Por lo que puede significar una oportunidad única para que los dirigidos por Mauricio Pellegrino se despeguen en la tabla.
Las probables formaciones iniciales en Lanús vs. Boca
Lanús ya no cuenta en su plantel con Rodrigo Castillo, la carta goleadora en las finales de la Recopa Sudamericana, ya que hicieron un negocio redondo con el delantero: lo compraron por 1.8 millones de dólares a Gimnasia de La Plata en nueve cuotas y el Fluminense lo pagara por alrededor de diez millones de dólares.
Sin embargo, el equipo viene con un envión anímico fundamental ya que le ganó al Flamengo de las estrellas en una final histórica y el conjunto de La Ribera tendrá que realizarle "el pasillo del campeó".
Es así que Mauricio Pellegrino presentaría el siguiente once inicial: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou.
Boca volverá a presentar entre sus jugadores titulares a Leandro Paredes luego de que el campeón del mundo sumara minutos contra Gimnasia de Mendoza después de haber descansado dos semanas por un esguince de tobillo, en una noticia que llena de esperanza al hincha Xeneize.
La última vez que el Xeneize ganó en el Torneo Apertura fue ante Newell's Old Boys (2 a 0 en La Bombonera). Desde entonces, no volvió a sumar de a tres en las cuatro fechas siguientes, aunque en ese lapso venció 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en su debut por la Copa Argentina.
Por su lado, Claudio Úbeda formaría con: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Dónde ver en vivo Lanús vs. Boca por el Torneo Apertura
El partido entre Lanús y Boca corresponde a la séptima fecha del Torneo Apertura:
Hora: 21.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Darío Herrera.
Árbitros asistentes: Gabriel Chade, Facundo Rodríguez; Gonzalo Pereira (cuarto).
VAR: Lucas Novelli.
AVAR: Bryan Ferreyra.
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
Últimos 5 encuentros entre Lanús y Boca
Boca Juniors 0 (4) - (2) 0 Lanús | 10 de mayo de 2025 | Octavos de final - Torneo Apertura.
Lanús 1 - 0 Boca Juniors | 3 de noviembre de 2024 | Liga Profesional Argentina.
Lanús 2 - 1 Boca Juniors | 18 de febrero de 2024 | Copa de la Liga.
Boca Juniors 1 - 1 Lanús | 23 de septiembre de 2023 | Copa de la Liga.
Boca Juniors 1 - 1 Lanús | 10 de junio de 2023 | Liga Profesional.