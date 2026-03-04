Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima tras la confirmación del paro y la postergación de la novena fecha

Boca Gimnasia de Mendoza Gimnasia y Esgrima rescató un importante triunfo ante Boca en La Bombonera por la octava fecha del Torneo Apertura.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima tras la confirmación del paro

El mensana volverá a jugar en condición de visitante el próximo compromiso ante Deportivo Riestra. La postergación de la fecha 9, que debía disputarse en el Víctor Legrotaglie ante su gente, obligó al Lobo a volver a armar las valijas sin poder reencontrarse con su gente en Mendoza.

Ante el Malevo, Gimnasia y Esgrima se medirá el jueves 12 de marzo a las 17 horas. En ese cotejo, el Lobo buscará volver al triunfo, algo que no logra desde el partido ante Instituto en condición de local, el pasado 8 de febrero por la cuarta fecha. En los últimos cuatro partidos, el mensana acumula dos derrotas y dos empates ante Talleres y Gimnasia La Plata, e Independiente y Boca respectivamente.

Gimnasia y Esgrima se encuentra actualmente en el puesto 13 de la tabla de posiciones, con 8 unidades, cosechando dos victorias en ocho fechas disputadas en el Torneo Apertura.