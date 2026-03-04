Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima tras la confirmación del paro y la postergación de la novena fecha

Gimnasia y Esgrima rediagramó su agenda luego de la ratificación del paro de AFA y la postergación de la fecha 9 del Torneo Apertura

Carolina Quiroga
Carolina Quiroga
Gimnasia y Esgrima volverá a jugar de visitante luego de la ratificación del paro de AFA para la fecha 9 del Torneo Apertura. 

Gimnasia y Esgrima no disputará su partido ante Defensa y Justicia correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura debido a la ratificación del paro para el fin de semana del 5 al 8 de marzo por parte del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El equipo de Ariel Broggi aprovechará el parate para recuperar de manera óptima algunos soldados como es el caso de Agustín Módica, quien jugó ante Boca pero arrastraba un traumatismo en su tobillo; o el de Nahuel Barboza, mediocampista que también sumó minutos ante el Xeneize pero llegó con lo justo de la recuperación de un desgarro.

Por ello, para Gimnasia y Esgrima la pausa es ideal para recomponerse y preparar el encuentro ante Deportivo Riestra correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura (recordando que la novena fecha se disputará finalmente el fin de semana del 3 de mayo).

Gimnasia y Esgrima rescató un importante triunfo ante Boca en La Bombonera por la octava fecha del Torneo Apertura.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima tras la confirmación del paro

El mensana volverá a jugar en condición de visitante el próximo compromiso ante Deportivo Riestra. La postergación de la fecha 9, que debía disputarse en el Víctor Legrotaglie ante su gente, obligó al Lobo a volver a armar las valijas sin poder reencontrarse con su gente en Mendoza.

Ante el Malevo, Gimnasia y Esgrima se medirá el jueves 12 de marzo a las 17 horas. En ese cotejo, el Lobo buscará volver al triunfo, algo que no logra desde el partido ante Instituto en condición de local, el pasado 8 de febrero por la cuarta fecha. En los últimos cuatro partidos, el mensana acumula dos derrotas y dos empates ante Talleres y Gimnasia La Plata, e Independiente y Boca respectivamente.

Gimnasia y Esgrima se encuentra actualmente en el puesto 13 de la tabla de posiciones, con 8 unidades, cosechando dos victorias en ocho fechas disputadas en el Torneo Apertura.

