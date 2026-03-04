Rectorado en juego: la UNCuyo inició el proceso para elegir a quien suceda a Esther Sánchez

La fecha de la elección general está programada para el 9 de junio, y en caso de que ninguna fórmula obtenga mayoría absoluta, la segunda vuelta se realizará el 23 de junio.

Quiénes votan y qué cargos se eligen en la UNCuyo

En estas elecciones quienes integran la UNCuyo elegirán a las autoridades para el período 2026-2030. Podrán votar todos los claustros según lo establecen las normas internas: docentes, estudiantes, egresados y el personal de apoyo académico, todos con requisitos mínimos de antigüedad o aprobación de materias en el caso de estudiantes.

El proceso elegirá, mediante fórmulas con paridad de género, a rector y vicerrector, así como a decanos y vicedecanos de las facultades. Además, estarán en juego los lugares en los consejos superiores y directivos de cada facultad.

La modalidad de votación se llevará adelante con urnas separadas por nivel: en las facultades, una para cargos universitarios y otra para autoridades de unidad académica. En el rectorado solo habrá urna para la votación de rectorado y consejeros superiores.

Un proceso que marca historia en la universidad

Desde la reforma de su Estatuto Universitario en 2013, las elecciones en la UNCuyo se realizan por mandatos de cuatro años, con posibilidad de una reelección.

Con las fechas definidas y el calendario electoral en marcha, ahora la atención se traslada a la presentación de listas y al desarrollo de las campañas internas, en un año donde la comunidad universitaria tendrá la oportunidad de renovar sus principales autoridades por elección directa.