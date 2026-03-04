Netflix estrenó una serie médica que te atrapará de principio a fin y ya es tendencia

Netflix: de qué trata la serie DOC

La serie de Netflix nos sumerge en la vida de Andrés Ferrara (interpretado por el talentoso Juan Pablo Medina), un brillante y temido jefe de medicina interna. Su vida da un vuelco dramático tras sufrir un intento de asesinato que lo deja en coma. Al despertar, el diagnóstico es devastador: perdió los recuerdos de los últimos 12 años de su vida.

Ferrara se encuentra en un mundo que no reconoce: sus colegas son extraños, su familia ha cambiado y la medicina que él practicaba ha evolucionado. En un giro conmovedor, el “doctor estrella” deberá volver a empezar como un simple residente, tratando de reconstruir su identidad y recuperar a las personas que amó y olvidó.