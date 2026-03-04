Inicio Series y películas Netflix
Netflix estrenó una serie médica que te atrapará de principio a fin y ya es tendencia

La plataforma de Netflix sumó a su catálogo la esperada adaptación de un éxito mundial, que arrasa entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Miguel Guayama
La actriz Stephanie Cayo forma parte del elenco de esta gran serie de Netflix.

Netflix no da respiro y este miércoles 4 de marzo lanzó uno de los títulos más esperados del 2026: DOC. Si sos fanático de los dramas médicos al estilo Grey's Anatomy o The Good Doctor, preparate, porque esta serie mexicana —basada en el fenómeno italiano Doc -Nelle tue mani- llegó para revolucionar el ranking de lo más visto en Argentina.

Netflix: de qué trata la serie DOC

La serie de Netflix nos sumerge en la vida de Andrés Ferrara (interpretado por el talentoso Juan Pablo Medina), un brillante y temido jefe de medicina interna. Su vida da un vuelco dramático tras sufrir un intento de asesinato que lo deja en coma. Al despertar, el diagnóstico es devastador: perdió los recuerdos de los últimos 12 años de su vida.

Ferrara se encuentra en un mundo que no reconoce: sus colegas son extraños, su familia ha cambiado y la medicina que él practicaba ha evolucionado. En un giro conmovedor, el “doctor estrella” deberá volver a empezar como un simple residente, tratando de reconstruir su identidad y recuperar a las personas que amó y olvidó.

¡Atención! Los capítulos disponibles

Netflix ha dividido el estreno de esta joya que arrasa entre todas las series y películas. Desde este miércoles ya podés disfrutar de la primera parte de la temporada. Si te quedás con ganas de más, la segunda tanda de episodios llegará a la plataforma el próximo 27 de marzo.

Reparto de DOC, serie de Netflix

  • Juan Pablo Medina (Andrés Ferrara)
  • Gabriela de la Garza (directora médica del hospital)
  • Stephanie Cayo (Sofia)
  • Iván Sánchez (Marco)
  • Giuseppe Gamba (médico)
  • Erick Chapa
Tres razones para verla hoy mismo:

  • Un elenco de lujo: Juan Pablo Medina entrega una actuación física y emocional increíble, acompañado por figuras como Gabriela de la Garza y el español Iván Sánchez.
  • Basada en hechos reales: la trama se inspira en la vida del médico italiano Pierdante Piccioni, lo que le da un toque de realismo y sensibilidad único.
  • Dosis de emoción: no es solo medicina; es una historia sobre cómo perdonarse a uno mismo y aprender a mirar a los pacientes con humanidad, más allá del diagnóstico.

Tráiler de DOC, serie de Netflix

Dónde ver la serie DOC, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie DOC se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie DOC se puede ver en Netflix.
  • España: la serie DOC se puede ver en Netflix.

