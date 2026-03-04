Boca se juega todo ante Lanús: la racha que Claudio Úbeda busca cortar

Esto se le suma a la racha adversa fuera de casa. Desde la victoria ante Estudiantes de La Plata en UNO, el pasado 2 de noviembre, cada vez que el Xeneize salió de La Ribera su excursión se convirtió en una frustración.

Luego de aquel mano a mano con el Pincha, por la fecha 14 del Clausura 2025, Boca disputó cinco partidos consecutivos en su casa: River, Tigre, Talleres, Argentinos y Racing (con la Academia perdió en instancias de semifinales.

En la actual temporada cayó en los dos encuentros que disputó fuera de casa. Precisamente el primero fue ante Estudiantes y el último, hasta el momento, ante Vélez. En ambos casos el marcador fue 2-1 para los locales.

Embed - ESTUDIANTES 1 - 2 BOCA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Romper este maleficio en La Fortaleza no será tarea sencilla. No solamente porque Lanús suele hacerse fuerte en su casa, sino también por el gran presente que atraviesa Lanús, tras la reciente coronación en la Recopa Sudamericana.

¿A qué hora juegan Boca-Lanús?

El postergado de la séptima fecha se disputará este miércoles a partir de las 21.30 en el Estadio Ciudad de Lanús. Para este mano a mano, Úbeda buscará revertir la imagen de un equipo que llega anímicamente golpeado.

Las probables formaciones: