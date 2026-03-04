Boca se juega todo ante Lanús: la racha que Claudio Úbeda busca cortar

En el reprogramado de la séptima fecha, Boca visita a Lanús en La Fortaleza. El equipo de Claudio Úbeda buscará cortar una racha adversa
El equipo de Claudio Úbeda no solamente intentará cortar la racha de cuatro partidos al hilo sin victorias en el torneo local, sino que tendrá como objetivo volver a celebrar fuera de La Bombonera. Esto no ocurre desde el 2 de noviembre, cuando los del Sifón vencieron 2-1 a Estudiantes de La Plata.
En medio del turbulento momento que atraviesa Boca, las estadísticas se están convirtiendo en un gran problema para Claudio Úbeda. Luego de cuatro partidos sin poder ganar en la Liga Profesional (tres de ellos en La Bombonera), la paciencia parece agotarse.
Esto se le suma a la racha adversa fuera de casa. Desde la victoria ante Estudiantes de La Plata en UNO, el pasado 2 de noviembre, cada vez que el Xeneize salió de La Ribera su excursión se convirtió en una frustración.
Luego de aquel mano a mano con el Pincha, por la fecha 14 del Clausura 2025, Boca disputó cinco partidos consecutivos en su casa: River, Tigre, Talleres, Argentinos y Racing (con la Academia perdió en instancias de semifinales.
En la actual temporada cayó en los dos encuentros que disputó fuera de casa. Precisamente el primero fue ante Estudiantes y el último, hasta el momento, ante Vélez. En ambos casos el marcador fue 2-1 para los locales.
Romper este maleficio en La Fortaleza no será tarea sencilla. No solamente porque Lanús suele hacerse fuerte en su casa, sino también por el gran presente que atraviesa Lanús, tras la reciente coronación en la Recopa Sudamericana.
El postergado de la séptima fecha se disputará este miércoles a partir de las 21.30 en el Estadio Ciudad de Lanús. Para este mano a mano, Úbeda buscará revertir la imagen de un equipo que llega anímicamente golpeado.
Las probables formaciones: