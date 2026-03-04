El catálogo de series y películas de Netflix es el que ofrece una gama de opciones más grande del mercado. Una serie llegó a la plataforma directamente desde Australia, y en 5 años, con solo 8 capítulos en total, se ha convertido en un clásico del género dramático de la mano de una historia que no te permitirá moverte del sillón: Clickbait.
La serie australiana de Netflix que no para de arrasar con solamente 8 capítulos
La crítica ha llevado a que esta serie sea considerada una verdadera joya dramática dentro de Netflix
Las series y películas de producción australiana tienen una gran aceptación por parte de los suscriptores de Netflix, y esta serie no ha sido la excepción. Su llegada al catálogo ocurrió a mediados del 2021, y desde entonces ha pasado a ser una de las opciones que uno no puede dejar pasar, con un relato que va desde el drama, recorriendo otros géneros de una forma imperdible.
Cada uno de los 8 episodios se centra en la perspectiva de un personaje diferente, lo que permite al espectador armar el rompecabezas desde distintos ángulos, dandole un enfoque distinto a la serie. Su mezcla con elementos del género de misterio y crimen, han logrado que la oferta sea de las más completas de Netflix, siendo una historia ideal para un fin de semana.
El reconocido productor australiano de la serie buscó explorar cómo la cultura del "click" puede destruir vidas reales en cuestión de horas, es por eso que logró ganarse la fama de ser uno de los más inesperados y divisivos del género. El éxito fue tan grande que alcanzó el puesto #1 en el ranking de Netflix en más de 20 países, manteniéndose en el Top 10 durante varias semanas.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2021, para ser desde entonces una de las mejores producciones australianas de toda la plataforma.
Netflix: qué pasa en la serie Clickbait
De acuerdo lo que sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática que causa furor a nivel mundial con solo 8 capítulos, Clickbait centra su historia en: "Luego del secuestro de Nick Brewer acompañado de un perverso giro cibernético, sus allegados se apresuran por descubrir quién está detrás del hecho y sus motivaciones".
Con casi 5 años disponible en el catálogo de Netflix, la serie se destaca como uno de los mayores éxitos buscados por los suscriptores amantes del género.
Reparto de Clickbait, serie de Netflix
- Zoe Kazan como Pia Brewer
- Betty Gabriel como Sophie Brewer
- Adrian Grenier como Nick Brewer
- Phoenix Raei como Roshan Amir
- Abraham Lim como Ben Park
- Jessie Collins como Emma Beesley
- Ian Meadows como Matt Aldin
Dónde ver la serie Clickbait, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Clickbait se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Clickbait se puede ver en Netflix.
- España: Clickbait se puede ver en Netflix.