La serie australiana de Netflix que no para de arrasar con solamente 8 capítulos

El reconocido productor australiano de la serie buscó explorar cómo la cultura del "click" puede destruir vidas reales en cuestión de horas, es por eso que logró ganarse la fama de ser uno de los más inesperados y divisivos del género. El éxito fue tan grande que alcanzó el puesto #1 en el ranking de Netflix en más de 20 países, manteniéndose en el Top 10 durante varias semanas.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2021, para ser desde entonces una de las mejores producciones australianas de toda la plataforma.

Netflix: qué pasa en la serie Clickbait

De acuerdo lo que sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática que causa furor a nivel mundial con solo 8 capítulos, Clickbait centra su historia en: "Luego del secuestro de Nick Brewer acompañado de un perverso giro cibernético, sus allegados se apresuran por descubrir quién está detrás del hecho y sus motivaciones".

Con casi 5 años disponible en el catálogo de Netflix, la serie se destaca como uno de los mayores éxitos buscados por los suscriptores amantes del género.



Reparto de Clickbait, serie de Netflix

Zoe Kazan como Pia Brewer

Betty Gabriel como Sophie Brewer

Adrian Grenier como Nick Brewer

Phoenix Raei como Roshan Amir

Abraham Lim como Ben Park

Jessie Collins como Emma Beesley

Ian Meadows como Matt Aldin

Dónde ver la serie Clickbait, según la zona geográfica