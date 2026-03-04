Eduardo Coudet y su charla con Marcelo Gallardo: "Se lo agradezco de corazón"

“Le dije que siempre nos hemos respetado mucho. A partir del llamado del club, creo que era importante moralmente enviarle un mensaje. A veces tenés que entender los momentos y que te respondan enseguida con palabras lindas me hizo bien“, sumó el Chacho sobre el gesto del Muñeco.

Sobre reemplazar, anda más y nada menos, que al entrenador más ganador en la historia de River, soltó: “Trataremos de arrancar este período de la mejor manera para contagiarnos. No es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club. tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que construir, pensar positivamente y empezar a trabajar. Lo único que modifica y mejora las cosas, de la mano de la ilusión, es el tiempo y el trabajo. A eso vamos”.

El mensaje de Coudet a los jugadores de River

En cuanto a su estilo de juego, Coudet manifestó: “Desde lo futbolístico, si bien conocen el ADN de mis equipos, creo que va muy de la mano del gusto del hincha del club. Seguramente trataremos de tener un equipo protagonista, como lo pide la historia de este club y como intento hacer siempre, más allá de las herramientas o del club en el que esté trabajando".

Los objetivos, para el Chacho, son claros: “Necesitamos recuperar niveles y necesitamos de la ayuda del hincha para resetear. Sé que este club exige mucho pero necesitamos resetear todos juntos. Sé lo que conlleva estar acá y hay que ganar campeonatos. No necesito ningún tipo de cobertura ni esquivar responsabilidades, estar acá es así”.

“Los entrenadores tienen que adaptarse a las características de sus jugadores y convencer de sus formas. Hay que trabajar porque los niveles de los jugadores modifican la manera de jugar. En este largo tiempo como entrenador me creo más adaptable a lo que tengamos en sentido de los niveles, de quién está mejor. Las formas y las ideas son las mismas, tener un equipo protagonista, que sea físico y vamos a trabajar para que eso ocurra”, sentenció el flamante DT de River.