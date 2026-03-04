Inicio Sociedad Tanzania
Niños de una tribu de Tanzania aprendieron a decir "arriba la Lepra" gracias a un hincha mendocino

Gonzalo Femenía estaba de safari cuando lo invitaron a una escuela de la tribu y no dudó qué frase en castellano enseñarles a los niños

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Niños de Tanzania aprendieron a decir ¡arriba la Lepra!.

Gonzalo Femenía, leproso de pura cepa, compartió un video desde Tanzania, que emocionó a más de un hincha de Independiente Rivadavia. Los niños de una escuela de la Tribu Masái aprendieron a decir: "¡Arriba la Lepra!", y no pararon de repetirlo.

"Estoy de vacaciones en Tanzania, vine a hacer un safari y está la tribu Masái, una tribu nómade que vive en la sabana africana. Tuve la suerte de poder estar con ellos y me invitaron a pasar al colegio, muy precario, de la zona. Los chicos querían decir alguna frase en español y no se me ocurrió otra cosa que enseñarles eso, porque soy muy hincha", contó Femenía en diálogo con Diario UNO.

"¡Costó un poquito pero lo pudieron decir sin problema!", completó con una sonrisa, sobre el momento que vivió en el pueblo ubicado entre Arusha y el cráter del Ngorongoro (África).

Los Masáis son un pueblo indígena que viven en el Territorio Masái, entre Kenia meridional y Tanzania septentrional. Son pueblos pastores nómadas que cazan cabras y ovejas.

Otras fotos que compartió el hincha de la lepra en su viaje por Tanzania

niños tanzania
La escuela por dentro.

niños tanzania 2
La escuela por fuera.

Y, como se puede ver en las fotos que compartió Femenía, viven en asentamientos llamados "boma" o "enkai", círculos de cabañas hechas de ramas y rodeadas de paja.

tanzania

El último campeón de la Copa Argentina y líder del Grupo B de la Liga Profesional sigue sumando adeptos por el mundo.

