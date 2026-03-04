Los Pumas 7s, rumbo a Vancouver y Nueva York: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumas 7s ultiman detalles para sus próximos dos objetivos: los torneos de Vancouver y Nueva York, últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial.
Los Pumas 7s ultiman detalles para sus próximos dos objetivos: los torneos de Vancouver y Nueva York, últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial.
Santiago Gómez Cora designó a 14 jugadores para esta gira por Norteamérica a la que el seleccionado nacional llega tras ocupar el quinto y séptimo puesto en Perth y Singapur, respectivamente. En la nómina sobresale el regreso de Lautaro Bazán Vélez y las bajas del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini: “Vamos sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare por una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales”.
Además, Gómez Cora, head coach del equipo argentino, señaló: “Es algo nuevo para nosotros este formato y también fue un año para darle rodaje al equipo. Habrá mucho para analizar tras estas dos últimas etapas, como también lo haremos después de las tres etapas finales”. Además, agregó: “Nuestro objetivo es continuar con el ensamble del equipo y darle confianza a algunos jugadores, como también aceitar nuestro sistema de juego para las finales”.
El seleccionado nacional disputará el Seven de Vancouver este sábado 7 y domingo 8 de marzo. Integrará el Grupo B donde se medirá este sábado con Australia (15.57 hora argentina), Fiji (20.07) y Francia (23.34).
Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.
Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.
Temporada regular
SVNS World Championship