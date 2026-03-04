Los Pumas 7s, rumbo a Vancouver y Nueva York: cuándo juegan y dónde verlo

Gomez Cora

Santiago Gómez Cora designó a 14 jugadores para esta gira por Norteamérica a la que el seleccionado nacional llega tras ocupar el quinto y séptimo puesto en Perth y Singapur, respectivamente. En la nómina sobresale el regreso de Lautaro Bazán Vélez y las bajas del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini: “Vamos sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare por una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales”.

55031830771_de7c49d825_k De Haro es de los últimos convocados por Los Pumas 7s.

Además, Gómez Cora, head coach del equipo argentino, señaló: “Es algo nuevo para nosotros este formato y también fue un año para darle rodaje al equipo. Habrá mucho para analizar tras estas dos últimas etapas, como también lo haremos después de las tres etapas finales”. Además, agregó: “Nuestro objetivo es continuar con el ensamble del equipo y darle confianza a algunos jugadores, como también aceitar nuestro sistema de juego para las finales”.