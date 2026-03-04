Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Los Pumas 7s, rumbo a Vancouver y Nueva York: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumas 7s ajustan detalles para sus próximos dos objetivos: los torneos de Vancouver y Nueva York, últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial.

Por UNO
Moneta es la figura de Los Pumas 7s.

Los Pumas 7s ultiman detalles para sus próximos dos objetivos: los torneos de Vancouver y Nueva York, últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial.

Gomez Cora

Santiago Gómez Cora designó a 14 jugadores para esta gira por Norteamérica a la que el seleccionado nacional llega tras ocupar el quinto y séptimo puesto en Perth y Singapur, respectivamente. En la nómina sobresale el regreso de Lautaro Bazán Vélez y las bajas del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini: “Vamos sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare por una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales”.

55031830771_de7c49d825_k
De Haro es de los últimos convocados por Los Pumas 7s.

Además, Gómez Cora, head coach del equipo argentino, señaló: “Es algo nuevo para nosotros este formato y también fue un año para darle rodaje al equipo. Habrá mucho para analizar tras estas dos últimas etapas, como también lo haremos después de las tres etapas finales”. Además, agregó: “Nuestro objetivo es continuar con el ensamble del equipo y darle confianza a algunos jugadores, como también aceitar nuestro sistema de juego para las finales”.

El plantel de Los Pumas 7s para jugar en Vancouver y Nueva York

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • ARRIETA, Martiniano
  • BATAC, Juan Patricio
  • BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
  • DE HARO, Pedro
  • DUBUC, Sebastián
  • GONZÁLEZ, Luciano
  • GRAZIANO, Matteo
  • MALDONADO, Valentín
  • MONETA, Marcos
  • MORALES, Eliseo
  • PÉREZ PARDO, Gregorio
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino

El fixture del Seven de Vancouver: días, horarios y TV

El seleccionado nacional disputará el Seven de Vancouver este sábado 7 y domingo 8 de marzo. Integrará el Grupo B donde se medirá este sábado con Australia (15.57 hora argentina), Fiji (20.07) y Francia (23.34).

Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.

Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.

Lo que viene en el SVNS 2025/2026

Temporada regular

  • 7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux

