Deportivo Maipú y el Atlético San Martín jugaron un amistoso en calle Vergara

Deportivo Maipú y Atlético San Martín se enfrentaron este miércoles en un partido amistoso disputado en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Se disputaron dos tiempos de 40 minutos y el Cruzado ganó por 2 a 0 con goles marcados por Julián Vera y Lisandro Cabrera.
Aprovechando el parate del fútbol, el DT local Alexis Matteo aprovechó para darle minutos a aquellos que no tuvieron mucho rodaje en las tres primeras fechas de la Primera Nacional.
Por el lado del Albirrojo, Christian Corrales apunta a poner a sus jugadores en forma para el arranque del Torneo Federal A, donde debutará de local ante Juventud Unida de San Luis de local.
Maipú alineó desde el inicio a Luciano Peraggini, Matteo Ortale, Santiago Paulini, Agustín Leiva y Nicolás Fernández; Joaquín Nazar, Fausto Montero, Luca Landriel, Matías Viguet, Tomás Silva y Cabrera.
El Chacarero formó con Leonardo Rodríguez, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Emanuel Décimo, Facundo Britos, Enzo Tejada, Leandro Barrera, Rafael Ferro y Ricardo Dichiara.
Luego, el segundo equipo del Atlético San Martín formó con Nicolás Rosa, Valentino Caro, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata, Franco Rodríguez, Héctor Pérez, Ricardo Herensperger, Fabricio Ojeda, Agustín Ferro y Diego González
Deportivo Maipú visitará en el Estadio Don León Kolbovski a Atlanta, el lunes 16 de marzo a partir de las 21, por la 5ta fecha ya que la fecha 4 que debía jugarse este fin de semana fue reprogramada.
Atlético San Martín tendría su estreno el viernes 20 de marzo a las 21.30 ante Juventud Unida de San Luis por la Zona 3 del Torneo Federal A.