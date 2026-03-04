Deportivo Maipú y el Atlético San Martín jugaron un amistoso en calle Vergara

Por el lado del Albirrojo, Christian Corrales apunta a poner a sus jugadores en forma para el arranque del Torneo Federal A, donde debutará de local ante Juventud Unida de San Luis de local.

Deportivo Maipu aTLÉTICO sAN mARTIN DOS--- En calle Vergara jugaron el Deportivo Maipú con el Atlético San Martín

Maipú alineó desde el inicio a Luciano Peraggini, Matteo Ortale, Santiago Paulini, Agustín Leiva y Nicolás Fernández; Joaquín Nazar, Fausto Montero, Luca Landriel, Matías Viguet, Tomás Silva y Cabrera.

El Chacarero formó con Leonardo Rodríguez, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Emanuel Décimo, Facundo Britos, Enzo Tejada, Leandro Barrera, Rafael Ferro y Ricardo Dichiara.

Luego, el segundo equipo del Atlético San Martín formó con Nicolás Rosa, Valentino Caro, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata, Franco Rodríguez, Héctor Pérez, Ricardo Herensperger, Fabricio Ojeda, Agustín Ferro y Diego González

Lo que viene para el Deportivo Maipú y el Atlético San Martín

Deportivo Maipú visitará en el Estadio Don León Kolbovski a Atlanta, el lunes 16 de marzo a partir de las 21, por la 5ta fecha ya que la fecha 4 que debía jugarse este fin de semana fue reprogramada.

Atlético San Martín tendría su estreno el viernes 20 de marzo a las 21.30 ante Juventud Unida de San Luis por la Zona 3 del Torneo Federal A.