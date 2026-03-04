Independiente Rivadavia, ni racha ni azar: los números que explican el gran presente de la Lepra

La radiografía del puntero

Partidos Jugados : 8

: 8 Triunfos: 5

5 Empates: 2

2 Derrotas: 1

1 Goles a favor : 12

: 12 Goles en contra : 8

: 8 Diferencia: +4

Disputado el 50% de la competencia, Independiente Rivadavia se perfila para seguir siendo uno de los animadores. Por resultados y funcionamiento, el equipo demostró plantarse ante cualquier rival de la misma manera. Tras sus dos primeras temporadas en Primera, hoy el país lo mira diferente.

fabrizio-sartori-independiente-rivadavia Fabrizio Sartori es el goleador de Independiente Rivadavia y uno de los máximos artilleros de la Liga Profesional. Cristian Lozano/ Diario UNO

Si miramos las tablas individuales de la Liga Profesional, los futbolistas del Azul dominan las posiciones:

Goleadores: Fabrizio Sartori (4), Alejo Osella (3) y Matías Fernández (2)

Fabrizio Sartori (4), Alejo Osella (3) y Matías Fernández (2) Asistidores: Sebastián Villa (2), Gonzalo Ríos (2) y Rodrigo Atencio (2)

A estos números hay que sumarle su debut con el pie derecho en Copa Argentina, donde el vigente campeón venció 2-0 a Estudiantes de Caseros con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos.

Un equipo que sabe a lo que juega

Independiente Rivadavia se construyó de atrás hacia adelante. Nicolás Bolcato, con apenas 21 años, se volvió el dueño absoluto de los tres palos tras la partida de Ezequiel Centurión. Su seguridad es el cimiento de una línea de cinco defensores que llegó para quedarse: tres centrales de gran nivel que se complementan para ser un hueso difícil de roer para cualquier delantero.

Los laterales, con la espalda cubierta, explotan su faceta ofensiva:

Alejo Osella: zaguero natural adaptado a la posición de lateral derecho. Ha pagado con goles y asistencias la confianza del DT.

zaguero natural adaptado a la posición de lateral derecho. Ha pagado con goles y asistencias la confianza del DT. Juan Manuel Elordi: el "Pipa" volvió para ser un atacante más por banda. Es solo cuestión de tiempo para que reencuentre el gol, esa característica con la que enamoró a los hinchas en 2023.

El equilibrio y la jerarquía

Los refuerzos potenciaron a un plantel que venía de ser campeón. José Florentín y Gonzalo Ríos le dieron mayor presencia al mediocampo junto a la figura de Tomás Bottari, hoy amo y señor del eje central de la Lepra.

festejo-independiente-rivadavia Gonzalo Ríos retornó de su préstamo y es una pieza importante en el equipo de Alfredo Berti. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

En el ataque, la resiliencia ha sido clave. Matías Fernandez, dueño de la 10 del Azul, ha sabido adaptarse a la categoría y ganarse un lugar en el once titular. También, ante la lesión en el hombro del capitán y referente Alex Arce, apareció la figura de Fabrizio Sartori. El ex Newell's, un oportunista nato con un sacrificio admirable, encontró en Mendoza su lugar en el mundo y se trepó a la cima de la tabla de goleadores de la Liga Profesional.

Por último, el salto de calidad diferencial lo da Sebastián Villa. El colombiano, quien hoy porta la cinta de capitán, demuestra en cada toque que es un jugador de otra jerarquía. Su pegada en la pelota parada se ha convertido, bajo la tutela de Berti, en uno de los puntos más letales de este equipo.

El sello de Alfredo Berti

Lo de la Lepra no es suerte. El éxito de una institución que sufrió durante las últimas dos décadas es hoy una construcción quirúrgica de quien ya se sienta en la mesa de los mejores entrenadores de la historia del club: Alfredo Jesús Berti.

alfredo berti Alfredo Berti es el padre de la criatura. Cristian Lozano / Diario UNO

Transitando su tercer ciclo en el club, ha logrado siempre dejar su marca: evitó el descenso en 2017, ascendió en 2023 y escribió la página más gloriosa del fútbol de Cuyo al ganar la Copa Argentina 2025.

Sin frases resonantes, sin vender humo. Con el inodoro en el baño y el horno en la cocina. Con una sencillez que asombra, Alfredo Berti ha hecho de Independiente Rivadavia un equipo a su estilo y semejanza. Simple, conocedor de sus limitaciones y capaz de convertirlas en su mayor fortaleza.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Con la postergación de la fecha 9, que se jugará el 3 de mayo, esto es lo queda por delante a Independiente Rivadavia: