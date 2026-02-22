Independiente Rivadavia es cosa seria: el golpe sobre la mesa que dio el equipo de Alfredo Berti

Cinco minutos de desconexión y madurez para reaccionar

Eso sí, sea cual sea el resultado, siempre hay detalles para corregir. Este sábado, Independiente Rivadavia se desconectó cinco minutos y lo pagó caro. El primer tiempo había sido bueno, pero el inicio del complemento fue caótico: el rival aprovechó ese bache, dio vuelta el marcador y obligó a la Lepra a comenzar de nuevo.

Sin embargo, allí apareció una de las mayores virtudes del equipo. En lugar de entrar en la desesperación, el Azul mantuvo la calma y volvió a imponer condiciones. Esa capacidad para absorber un golpe y devolverlo con fútbol es lo que separa a los equipos que "participan" de los que realmente "compiten".

sebastian-villa-independiente-rivadavia Sebastián Villa asistió a Alejo Osella en el primer gol de la jornada. Cristian Lozano/ Diario UNO

En este contexto, este Independiente Rivadavia se encasilla en el segundo grupo. De la mano de un director técnico hecho a la medida de la historia del Azul, el equipo se anima a jugar, sabe sufrir cuando el trámite lo requiere y, sobre todo, entiende cómo cerrar partidos. Y dentro del campo cuenta con su As de espadas: Sebastián Villa. El capitán y referente dio una nueva muestra de habilidad ante el Rojo, demostrando que cada vez está más cerca de su mejor versión física y futbolística.

Un banco de suplentes con soluciones

Pero esto no es todo, ya que a diferencia de lo que ocurrió en sus primeras dos temporadas en la elite del fútbol argentino, el recambio es otro. Hoy Berti tiene soluciones en el banco de suplentes y lo sucedido con Rodrigo Atencio este sábado por la tarde fue el claro ejemplo.

El Chino sacó a relucir su buen pie y asistió en dos ocasiones a un Fabrizio Sartori que dentro del área no te perdona (aprovechó al 100% su oportunidad tras la lesión de Alex Arce y, como si fuera poco, es uno de los goleadores de la Liga Profesional). Diego Crego, que también saltó desde el banco, entendió cómo debía jugar para empezar a ganarse la confianza del DT.

fabrizio-sartori-independiente-rivadavia Fabrizio Sartori facturó por duplicado en la victoria de la Lepra. Cristian Lozano/ Diario UNO

Lo que se le viene al Independiente Rivadavia de Alfredo Berti

Luego de haber jugado dos partidos consecutivos en condición de local, Independiente Rivadavia armará las valijas para volver a viajar. En esta ocasión a Avellaneda, donde enfrentará a Racing. El duelo será el próximo jueves, a las 17.15.

Más tarde será el turno de recibir a otro de los denominados grandes del fútbol argentino. El equipo de Alfredo Berti se verá las caras con River en el Malvinas Argentinas. El compromiso será el lunes, 2 de marzo, a las 21.30.

Sin lugar a dudas dos partidos claves para que la Lepra siga ganando confianza y rodaje en un semestre que será agitado por la triple competencia: torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores.