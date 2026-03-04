Niños de una tribu de Tanzania aprendieron a decir "arriba la Lepra" gracias a un hincha mendocino

"Estoy de vacaciones en Tanzania, vine a hacer un safari y está la tribu Masái, una tribu nómade que vive en la sabana africana. Tuve la suerte de poder estar con ellos y me invitaron a pasar al colegio, muy precario, de la zona. Los chicos querían decir alguna frase en español y no se me ocurrió otra cosa que enseñarles eso, porque soy muy hincha", contó Femenía en diálogo con Diario UNO.

Embed - Niños de una tribu de Tanzania aprendieron a gritar "arriba la Lepra" gracias a un hincha mendocino

"¡Costó un poquito pero lo pudieron decir sin problema!", completó con una sonrisa, sobre el momento que vivió en el pueblo ubicado entre Arusha y el cráter del Ngorongoro (África).