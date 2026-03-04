Un accidente entre una camioneta y el Metrotranvía cortó el servicio en Belgrano y Montevideo

El conductor de la camioneta circulaba por calle Belgrano de sur a norte cuando giró a la izquierda y colisionó con el Metrotranvía. El hombre explicó que venía adelante de una ambulancia con las sirenas activadas e intentó correrse para darle paso.

accidente camioneta y metrotranvia En la intersección de Belgrano y Montevideo está prohibido girar a la izquierda para quienes circulan de sur a norte.

"Escuché la bocina del metro pero la confundí con la de la ambulancia. Sé que está prohibido girar, pero pensé que había una emergencia", dijo en diálogo con Canal 7.