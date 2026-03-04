Una camioneta chocó este miércoles a la noche con una unidad del Metrotranvía en la intersección de Belgrano y Montevideo, en Capital, e interrumpió el servicio por varios minutos. No hubo heridos, aunque ambos vehículos sufrieron daños materiales.
Un accidente entre una camioneta y el Metrotranvía cortó el servicio en Belgrano y Montevideo
El conductor giró a la izquierda donde está prohibido porque confundió la bocina del metro con la sirena de una ambulancia
El conductor de la camioneta circulaba por calle Belgrano de sur a norte cuando giró a la izquierda y colisionó con el Metrotranvía. El hombre explicó que venía adelante de una ambulancia con las sirenas activadas e intentó correrse para darle paso.
"Escuché la bocina del metro pero la confundí con la de la ambulancia. Sé que está prohibido girar, pero pensé que había una emergencia", dijo en diálogo con Canal 7.
El conductor del Metrotranvía explicó que no hubo forma de evitar la colisión. "Él giró hacia la izquierda y chocamos. En todos los cruces tocamos bocina y además está prohibido girar a la izquierda en este lugar", explicó el conductor de la unidad. Los pasajeros tuvieron que descender mientras se restablecía el servicio.