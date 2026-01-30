Tormenta en Mendoza: el servicio de Metrotranvía fue interrumpido por la caída de árboles

Embed - Tormenta árboles caídos

Según un comunicado oficial del Sistema de Transporte Público de Mendoza, el motivo fue la caída de árboles que aún no pueden ser retirados y permanecen sobre las vías.

metrotranvía

También indicaron que cuando se reestablezca el servicio, comunicarán la novedad, aunque todavía no hay una información detallada al respecto ya que mientras siga cayendo abundante agua es difícil que las máquinas puedan trabajar para retirar las ramas.