Tormenta en Mendoza: el servicio de Metrotranvía fue interrumpido por la caída de árboles

Cerca de las 15.50 la STM tomó la decisión de cortar el recorrido del metrotranvía por esta causa. Aún no se sabe a qué hora se reestablecerá el servicio

Paola Alé
En la tarde de este viernes 30 de enero, el servicio de Metrotranvía debió ser interrumpido por consecuencias de la gran tormenta de granizo, viento y lluvia que afectó al Gran Mendoza.

Según un comunicado oficial del Sistema de Transporte Público de Mendoza, el motivo fue la caída de árboles que aún no pueden ser retirados y permanecen sobre las vías.

También indicaron que cuando se reestablezca el servicio, comunicarán la novedad, aunque todavía no hay una información detallada al respecto ya que mientras siga cayendo abundante agua es difícil que las máquinas puedan trabajar para retirar las ramas.

