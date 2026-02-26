El pronóstico del tiempo alertó por tormentas desde este jueves y durante el fin de semana

Pronóstico del tiempo con alerta amarilla por tormentas

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves indica que "las tormentas serán aisladas y algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros que pueden ser superados de manera local".

Estas tormentas van a persistir durante el viernes desde la tarde hasta la madrugada del sábado, y pueden ser llegar acompañadas por fuertes ráfagas actividad eléctrica con posible caída de granizo.

pronostico del tiempo lluvias tormentas mendoza Las tormentas se pueden extender durante todo el fin de semana, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La especialista indicó a Radio Nihuil que la inestabilidad puede comenzar alrededor de las 16 o 18 de este jueves.

Además, Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que las tormentas pueden volver a ocurrir entre el domingo en la tarde y la madrugada del lunes.