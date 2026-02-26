Una alerta amarilla está vigente por la alta probabilidad de tormentas en casi toda la provincia desde la tarde de este jueves, y no se descarta la probabilidad de caída de granizo, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Esta situación se podría repetir durante el viernes, el sábado y el domingo.
El pronóstico del tiempo alertó por tormentas desde este jueves y durante el fin de semana
La máxima para este jueves se espera que sea de 29 o 30 grados durante la tarde, según indicó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo, pero alertó sobre la probabilidad de tormentas desde esta tarde en varios puntos de Mendoza.
"La ocurrencia de precipitaciones y tormentas aislada desde la tarde en el Este, Valle de Uco y Sur, hasta la madrugada del viernes que puede afectar el Gran Mendoza", sostuvo la especialista en el tiempo.
Pronóstico del tiempo con alerta amarilla por tormentas
La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves indica que "las tormentas serán aisladas y algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros que pueden ser superados de manera local".
Estas tormentas van a persistir durante el viernes desde la tarde hasta la madrugada del sábado, y pueden ser llegar acompañadas por fuertes ráfagas actividad eléctrica con posible caída de granizo.
La especialista indicó a Radio Nihuil que la inestabilidad puede comenzar alrededor de las 16 o 18 de este jueves.
Además, Elizabeth Naranjo Tamayo destacó que las tormentas pueden volver a ocurrir entre el domingo en la tarde y la madrugada del lunes.